Sahte mama şebekesi çökertildi: İzmir'de tonlarca ürün ele geçirildi

Yapılan araştırmada sonunda gerçekleştirilen operasyonda 7 bini taklit, kalanı markasız olmak üzere toplam 14 bin 30 kilo sahte kedi-köpek maması, 1 ton taklit kedi kumu, 17 bin 510 taklit plastik kutu, 5 baskı makinesi ve 4 elektrikli terazi ele geçirildi.