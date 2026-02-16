Sahte oturum belgesi düzenleyen çete çökertildi: 9 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "oturum belgesi dolandırıcılığı" olarak adlandırılan yöntemle yabancı uyruklu kişilerin dolandırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Yabanca uyruklu müştekilerin şikayette bulunmadıkları aktarılan açıklamada, ancak olay örgüsünün ülkeye çalışma amacıyla gelen göçmenlere sahte evrak düzenlenerek oturum izni verileceği söylenmesi şeklinde olduğu kaydedildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, şüphelilerin sahte oturum belgesi düzenledikleri 7 Filipinliyi 14 bin dolar dolandırdıkları öğrenildi.
Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli Eskişehir ve Kocaeli'de operasyon düzenlediği belirtildi.