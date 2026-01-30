Yeni Şafak
Sakarya’da trafo yangınına müdahale sırasında patlama meydana geldi

Sakarya’da trafo yangınına müdahale sırasında patlama meydana geldi

20:5130/01/2026, Cuma
IHA
Olay yerine itfaiye ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi
Olay yerine itfaiye ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi

Sakarya'da henüz bilinmeyen bir sebeple trafodan yükselen dumanlar nedeniyle bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahale ettiği sırada meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde trafoda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi esnasında yaşanan patlama mahallede paniğe neden oldu. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Sakarya’nın Akyazı ilçesi Süleyman Paşa Mahallesi Akminare Camii mevkiinde bulunan trafoda, henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı dumanlar yükseldi. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda can veya mal kaybı yaşanmazken trafo ağır hasar aldı. Ekiplerin yangına müdahale ettiği esnada trafoda yaşanan patlama ise paniğe neden oldu.


Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde trafodan yükselen dumanlar, ekiplerin yangına müdahale etmesi ve müdahale esnasında trafoda gerçekleşen patlama yer alıyor.



