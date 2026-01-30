Sakarya’da trafo yangınına müdahale sırasında patlama meydana geldi

Sakarya’nın Akyazı ilçesi Süleyman Paşa Mahallesi Akminare Camii mevkiinde bulunan trafoda, henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı dumanlar yükseldi. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda can veya mal kaybı yaşanmazken trafo ağır hasar aldı. Ekiplerin yangına müdahale ettiği esnada trafoda yaşanan patlama ise paniğe neden oldu.