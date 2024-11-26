Samandağ’a dev içme suyu projesi

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Öntürk’ün “Hatay’da Susuz ve Altyapısız Mahalle Kalmayacak” hedefinden hareketle projelerini bir bir hayata geçiren Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), "Samandağ Tekebaşı Grubu İçme Suyu Şebeke İnşaatı Yapım İşi" için proje tanıtım töreni yapıldı. Düzenlenen törene, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Adem Yeşildal, Abdulkadir Özel, Mehmet Karahan, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, HATSU Genel Müdürü Fatih Cihangir, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.





8 MAHALLENİN SU PROBLEMİ BİTİYOR

Sözleşme bedeli 188 milyon 150 bin 150 TL olan dev proje, Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı, Çöğürlü, Sutaşı, Koyunoğlu, Mızraklı, Yeşilköy, Kuşalanı ve Meydan mahallelerini kapsarken proje kapsamında farklı ebatlarda 121 bin 273 metre içme suyu şebeke imalatı gerçekleştirilecek ve 8 mahallenin kangren hâline gelmiş ve yıllardır çektiği içme suyu problemi tarihe karışacak.

Proje ile ilgili detaylı bilgiler veren HATSU Genel Müdürü Fatih Cihangir şu şekilde konuştu: "Yaşanan kuraklıktan kaynaklı su kaynaklarındaki azalış, deprem etkisi ile merkezden kırsala doğru yaşanan iç göç nedeniyle oluşan yeni altyapı ve su kaynak ihtiyacı, deprem kaynaklı altyapıda meydana gelen hasarlar nedeniyle birçok yerleşim alanında susuzluk meydana gelmektedir. Diğer yandan Hatay'daki yıllık bazdaki su kaybımız %70 bandında gerçekleşmiştir. HATSU Genel Müdürlüğü olarak her yıl şehrimizin birçok yerinde yaşamakta olduğumuz bahse konu susuzluk problemini ortadan kaldırmak amacıyla yatırımlarımıza yön veriyoruz. İşte bugün de burada işe başlama törenini gerçekleştirmekte olduğumuz Samandağ Tekebaşı Grubu içme suyu yatırımı ile yaklaşık 120 km uzunluğunda içme suyu altyapısını tamamlayarak ilk adımımızı atmış olacağız."





Fatih Cihangir

SÖZÜMÜZÜ TUTUYORUZ

Sahadaki uygulamaları, belediyelerle ve muhtarlarla koordineli olarak ortak akılla yürüttüklerini vurgulayan Cihangir sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kapsamda, sağ olsun Samandağ Belediyesi Başkanı Emrah Başkanımız ziyaretimize geldiğinde mahallerimizdeki altyapı eksikliğinden bahsetmiş biz de kendisine 2025 yılı bitmeden sahada çalışmaya başlayacağımızın sözünü vermiştik. Bugün o sözümüzü de tutmanın mutluluğu içerisindeyiz. Projede yapacağımız bir miktar keşif artışlarıyla ihtiyaç olan civar bölgelerde de çalışma yapmayı planlıyoruz."





400 MİLYON AVROLUK BÜTÇE

Hatay genelinde devletin idarelerine hibe olarak verdiği yaklaşık 400 milyon avroluk bir bütçeyi kullandıklarını belirten Cihangir, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bu noktada Samandağ ilçemizin bir kısmı ile Defne ve Antakya ilçelerimiz için çok önemli olan ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ile alakalı izin süreçlerini tamamlamış bulunmaktayız. Samandağ ilçemiz içinden geçen Asi Nehri ve devamındaki kumsal alanlarda kirliliğe sebep olan atık suyu arıtacak olan söz konusu tesisin ihalesini de yine 2025 yılında yapmış olacağız. Netice itibariyle, 2025 yılı bizim ayağa kalktıktan sonra yürümeye ve koşmaya başlayacağımız bir yıl olacak diye temenni ediyoruz. Bu noktada personelimizle gece gündüz çalışıyor, gayret ediyoruz."





Emrah Karaçay

MAKÛS TALİHİ DEĞİŞİYOR

Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, "1 Nisan 2024’te bütün Samandağ halkının aklındaki soru şuydu: Samandağ makûs talihinin yani hizmet görmeme durumunun değişip değişmeyeceğiydi. Bugün itibarıyla sahada görülen somut gerçekler şunu söylüyor: Evet, Samandağ’ın makûs talihi değişecek. Bugünkü toplanma sebebimiz de Tekebaşı Grubu İçme Suyu Şebekesi projemiz için. Şu an listede 7 mahalle diye geçiyor ama 8 mahalle yapılacağını sözünü aldık. 2025 yılı itibarıyla kanalizasyon şebekeleri yapılacak” dedi.





Hüseyin Yayman

İcraatlara başladık

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ise, “Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk’ün 1 Nisan'dan itibaren söylediği en önemli söz şuydu: Biz hizmet kervanını, icraatlarımızı Samandağ'dan başlatacağız.” dedi. Hatay'da kullanmakta olduğumuz suyun %75’i maalesef kayıp kaçakta. Hatay'ın su ihtiyacının yaklaşık %90’ı kuyulardan sağlanıyor. Biz geçen dönem burada kardeşiniz olarak Samandağ'ın sorunlarını takip etmeye ve o sorunlarla ilgilenmeye başlamıştık. Bugün Samandağ’ın makûs talihini değiştirmeye devam edeceğiz inşallah!” açıklamasında bulundu.















