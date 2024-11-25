Malatya’ya 6 ayda 15 milyarlık çoklu yatırım

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları yatırım ve hizmetler ile ilgili kamuoyuna yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Nikâh Sarayı’nda gerçekleştirilen yatırım ve hizmetler bilgilendirme toplantısına Başkan Er’in yanı sıra Genel Sekreter Vekili Ahmet Faruk Yanardağ, MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, AK Parti İl Başkanı Namık Gören, İlçe Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe Başkanları, Büyükşehir Belediyesi Şirket Genel Müdürleri, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Cemiyet ve Dernek Başkanları katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmet ve yatırımların sinevizyon eşliğinde gösteriminin yapıldığı bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Malatya’ya 6 ayda 15 milyar Türk Lirası, yani neredeyse her ay 2-3 milyarlık yatırım yaptık” dedi.





400 HEKTARDA 49 REZERV ALANI

Yatırım ve hizmetler toplantısında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Er, özellikle rezerv alan büyüklüğü konusunda deprem bölgeleri içerisinde Malatya’nın birinci sırada olduğunu söyleyerek, toplamda 400 hektarlık alanda 49 rezerv alan olduğunu belirtti. Çarşı merkezinde hızla yükselen binaların yeni yılın ilk çeyreğinde teslim edileceğini ifade eden Başkan Er, şehrin merkezine ait alt yapının yeniden inşa edildiğini vurguladı.





YERİNDE DÖNÜŞÜME İMAR YOLUYLA TEŞVİK

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak yerinde dönüşümü teşvik etmek amacıyla 6 imar düzenlenmesi gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Sami Er, imar düzenlemeleriyle birlikte evini dönüştürmek isteyen vatandaşlara kolaylık sağlandığını söyledi. 60 bin 708 konut ve işyerinin ihalelerinin gerçekleştirildiğini ve 17 bin 438 hak sahibine teslim edildiğini söyleyen Başkan Er, geri kalan hak sahiplerinin de konutlarına kısa zamanda kavuşacaklarını ifade etti.





BEYLERDERESİ’NE İKİNCİ VİYADÜK YAPILACAK

Yol ağı ve ulaşım altyapısı yatırımlarından da bahseden Başkan Er, “Ulaşım Master planlarını güncelliyoruz. Yol ağlarımızı genişlettiğimiz gibi aynı zamanda kuşak yolların yapımında sonlara geldik. Kuzey Kuşak yolunun bitmesine sayılı günler kaldı. Güney Kuşak yolu en prestijli yollarımızdan biri olacak. İnşallah 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak. 670 kilometre yol çalışması geçekleştirdik. Beylerderesi’ne 2. viyadük yapımı 2025 yılı yatırım programına alındı. Bunun yanında Atatürk (Kışla) ve İnönü caddeleri 30 metre daha genişletilerek prestij caddelerimiz olacak. Trambüs hattımızı da vatandaşlarımızın rahatlığı için İkizce Mahallesi’ne kadar 20 kilometre daha uzatıyoruz” dedi.





İLÇELERDE GÜÇLÜ ALTYAPI

İlçelerde ise altyapı yatırımlarına ciddi güçlendirme yaptıklarını belirten Başkan Er, “Kale ve Kuluncak ilçelerine arıtma tesisi kazandırıyoruz. Darende ilçemizde kollektör hattını yeniliyoruz. Kuluncak da ise 40 kilometrelik isale hattı inşaatına başladık. 141 kilometre içme suyu ve 120 kilometre kanalizasyon şebekesini tamamladık. Merkez ve kırsalda binlerce konutun içme suyu ve atık su şebekelerini yapıyoruz. Kaptaj suyunun Konak (Banazı)’da inşa ettiğimiz ana depoya aktarıyoruz. 20 bin tonluk ana depo ve 9,5 kilometrelik isale hattı inşaatı devam ediyor. Bu işin yatırım tutarı ise 800 milyon lira” dedi.





YENİ PROJELERE BAŞLANACAK

Yatırıma başlayacakları projelerden de bahseden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin ana binasına 813 kişi kapasiteli kütüphane, Yeni Buğday Pazarı, Tecde Spor Kompleksi, Spor Tesisleri, Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi 2. Etap Projesi, Bilim Merkezi inşası, Dijital Gençlik Merkezi gibi çok sayıda projeyi de 6 aylık sürede yaptığımız önemli çalışmalarımız gibi en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız” diye konuştu.











