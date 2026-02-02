Samsun'da horoz dövüştüren 91 kişiye 1 milyon 55 bin lira ceza verildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşdemir Mahallesi'nde K.G'nin (60) ring oluşturarak horoz dövüşü organize ettiğini ve çevre illerden kişilerin kumar oynamak için ring alanına geldiği ihbarını aldı.

Ayrıca, K.G. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ve "hayvanı dövüştürmek suretiyle kumar oynamak" suçundan adli işlem başlatıldı. K.G. hakkında aynı suçlardan daha önce de 4 kez işlem yapıldığı öğrenildi.