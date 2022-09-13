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ANKARA

Şanghay’da ilk randevu

Türkiye, 2013’ten beri diyalog ortağı olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine ilk kez cumhurbaşkanı düzeyinde katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye yoğun bir gündemle gidiyor. Erdoğan, Rusya lideri Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şanghay’da ilk randevu
Putin- Şi Cinping

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin diyalog ortağı olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Özbekistan’ın Semerkant şehrinde 15-16 Eylül’de düzenlenecek zirvesinde kritik görüşmelere imza atacak. Zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere pek çok devlet başkanı ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ajandası yüklü. Erdoğan ile Putin yılın başından bu yana iki kez yüz yüze, 11 kez de telefonda görüştü.

ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME SEMERKANT’TA

En son 5 Ağustos'ta Soçi'de bir araya gelen iki lider arasında Semerkant'taki zirve bu yılki üçüncü yüz yüze görüşme olacak. Erdoğan'ın Rus liderle tahıl sevkiyatı konusunu konuşması bekleniyor. Kasımda sona erecek tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması da bu bağlamda masada olacak. Görüşülecek bir diğer konu, Türkiye'nin doğal gaz ithalatı. İki liderin ajandalarında, Akkuyu Nükleer Santrali de olacak. Suriye’deki çözüm arayışları ile ekonomide TL ve ruble ile ticaretin diğer gündem başlıkları olması öngörülüyor.

ÇİN İLE ENERJİ İŞ BİRLİĞİ

Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de görüşmesi planlanıyor. En son pandemi öncesinde 2 Temmuz 2019'da Erdoğan'ın üç gün süren Çin ziyaretinde bir araya gelen ikili arasında enerji alanında yeni iş birliklerinin konuşulması bekleniyor. Şi ile görüşmede Türkiye’nin önemli bir durak olduğu Çin'in 'bir yol bir kuşak' projesinin gündeme gelmesi bekleniyor.

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