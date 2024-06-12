Şanlıurfa'da gece yarısı depo baskını: Etiketsiz 10 ton tavuk ele geçirildi

Havaların ısınması ve mangal sezonun açılmasıyla birlikte gıda fırsatçıları da devreye girdi. Yükselen kırmızı et fiyatlarının ardından beyaz ete talep artınca tavuk eti fiyatları yüzde 200 arttı. Aynı mahallede bir kasap tavuk kanatın kilosunu 150 TL'den satarken başka bir kasap ise 250 TL'ye satmaya başladı. Artan şikayetler ve fahiş fiyatlar nedeniyle Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, fırsatçılığı önlemek ve bu artışları kontrol altına almak için tavuk eti ihracatına yasak getirme kararı aldı. Bu adımla, yurt içi piyasada tavuk eti arzının artırılması ve fiyatların düşürülmesi hedefleniyor.