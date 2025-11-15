Şehit polis memuru Ali Barut son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'da resmi polis aracının, park halindeki tırın dorsesine çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ali Barut, Salihli’de son yolculuğuna uğurlandı.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde görevi başındayken geçirdiği trafik kazasında şehit olan Polis Memuru Ali Barut (34), memleketi Salihli ilçesinde toprağa verildi.
Alaşehir ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli Hatice Ü. idaresindeki 45 A 59624 plakalı resmi polis aracının, park halindeki tırın dorsesine çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ali Barut, Salihli’de son yolculuğuna uğurlandı.
Barut’un naaşı, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin ardından Salihli’nin Aksoy Mahallesi’nde bulunan baba ocağına getirildi. Baba ocağında helallik alınmasının ardından Barut’un cenazesi, cenaze namazı kılınmak üzere Kapancı Mahallesi’ne getirildi. Kapancı Mahallesi Camii’nde ikindi Namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından evli ve 2 çocuk babası şehit Polis Barut, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Salihli İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran ve Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
10 yıllık polis memuru olan Barut’un cenazesinde eşi Saadet Barut, annesi Cennet Barut ile yakınları gözyaşı döktü. Aynı kazada ağır yaralanan polis memuru Hatice Ü.’nün tedavisinin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde devam ettiği öğrenildi.