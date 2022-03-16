Sığınakta geçen günlerinde çocuklar "aç kalmasın" diye çabaladılar.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla Türkiye'ye gelemeyen ve Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla tahliye edilen Ahıska Türkleri, Üzümlü ilçesindeki evlerine dönmenin ve akrabalarına kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Tahliye edilen Ahıskalı kadınlar, sığınak ve barınaklarda verdikleri yaşam mücadelesini anlattı.

"Bir hafta boyunca sığınaklardaydık"

Ukrayna'dan dört çocuğu ile Türkiye'ye gelen Medine Gaffarova, okulların kapatılmasıyla savaşın başladığını anladıklarını söyledi.

Çocuklarıyla sığınaklara indiklerini ifade eden Gaffarova, şunları söyledi:

"Bir hafta boyunca sığınaklardaydık, yiyecek bulmakta zorlandık. Yiyecek ve su için sıralar, kuyruklar vardı. Herkes her istediğini alamıyordu. Yemek konusunda çok sıkıntılar çektik. Çocuklarımla ben Türkiye'ye geldim, eşim Ukrayna vatandaşı olduğu için çıkarmadılar. Onunla haberleşemiyorum, yola çıktığımdan bugüne telefonum çalışmıyor. Beş gündür, 'Nerede kaldı, nereye gitti.' hiç haberim yok."

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Gaffarova, daha önce burada devlet tarafından tahsis edilen evine döndüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.

"Çocuklardan kalan yemekleri yiyorduk, tabi kalırsa"

Çocuklarını savaş bölgesinden çıkardığı için çok sevinçli olduğunu aktaran Gaffarova, "Çok aile olduğumuz için bebekleri yatırıyorduk ve biz ayakta bekliyorduk. Yatmaya yer yoktu. Yemekleri ortaklaşa yapıyorduk. Mama, yiyecek giyecek gibi her şey ortaklaşa yapılıyordu. Yemekleri sırayla yapıyorduk ve önce çocuklara yediriyorduk. İşimiz hep çocuklarlaydı. 'Onlar doysun, onlara yetsin' diye çabalıyorduk. Çocuklardan kalan yemekleri de biz yiyorduk, tabi kalırsa." diye konuştu.

Çok korktuk

Feride Osmanova da savaştan çok korktuklarını ve sığınakta saklandıklarını anlattı.

Türkiye'nin desteğiyle sağ salim evlerine ulaştıklarını belirten Osmanova, "Bombaların patlamasından çocuklar da biz de çok korktuk. Şimdi Allah'a şükür her şey iyi. Yemekten başka sıkıntı çekmedik. Bombardıman artınca marketlerde alacak bir şey kalmadı. Yemekleri kadınlarla toplanıp yapıyorduk. Ekmeğimizi de kendimiz yapıyorduk. Sığınaklarda saatlerce günlerce saklandık." ifadelerini kullandı.

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