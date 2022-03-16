Gündem Sığınakta geçen günlerinde çocuklar "aç kalmasın" diye çabaladılar
ERZİNCAN

Sığınakta geçen günlerinde çocuklar "aç kalmasın" diye çabaladılar

Ukrayna'dan tahliye edilerek Erzincan'a yerleştirilen Ahıska Türkü kadınlar, gizlendikleri sığınak ve barınaklarda çocuklarıyla yaşadıkları zorlukları anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015 yılında Ukrayna'dan getirilen ve Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinden bazıları, zaman zaman işleri için geçici süreyle Ukrayna'ya gitti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Sığınakta geçen günlerinde çocuklar aç kalmasın diye çabaladılar
Sığınakta geçen günlerinde çocuklar "aç kalmasın" diye çabaladılar.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla Türkiye'ye gelemeyen ve Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla tahliye edilen Ahıska Türkleri, Üzümlü ilçesindeki evlerine dönmenin ve akrabalarına kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Tahliye edilen Ahıskalı kadınlar, sığınak ve barınaklarda verdikleri yaşam mücadelesini anlattı.

"Bir hafta boyunca sığınaklardaydık"

Ukrayna'dan dört çocuğu ile Türkiye'ye gelen Medine Gaffarova, okulların kapatılmasıyla savaşın başladığını anladıklarını söyledi.

Çocuklarıyla sığınaklara indiklerini ifade eden Gaffarova, şunları söyledi:

"Bir hafta boyunca sığınaklardaydık, yiyecek bulmakta zorlandık. Yiyecek ve su için sıralar, kuyruklar vardı. Herkes her istediğini alamıyordu. Yemek konusunda çok sıkıntılar çektik. Çocuklarımla ben Türkiye'ye geldim, eşim Ukrayna vatandaşı olduğu için çıkarmadılar. Onunla haberleşemiyorum, yola çıktığımdan bugüne telefonum çalışmıyor. Beş gündür, 'Nerede kaldı, nereye gitti.' hiç haberim yok."

Gaffarova, daha önce burada devlet tarafından tahsis edilen evine döndüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.

"Çocuklardan kalan yemekleri yiyorduk, tabi kalırsa"

Çocuklarını savaş bölgesinden çıkardığı için çok sevinçli olduğunu aktaran Gaffarova, "Çok aile olduğumuz için bebekleri yatırıyorduk ve biz ayakta bekliyorduk. Yatmaya yer yoktu. Yemekleri ortaklaşa yapıyorduk. Mama, yiyecek giyecek gibi her şey ortaklaşa yapılıyordu. Yemekleri sırayla yapıyorduk ve önce çocuklara yediriyorduk. İşimiz hep çocuklarlaydı. 'Onlar doysun, onlara yetsin' diye çabalıyorduk. Çocuklardan kalan yemekleri de biz yiyorduk, tabi kalırsa." diye konuştu.

Çok korktuk

Feride Osmanova da savaştan çok korktuklarını ve sığınakta saklandıklarını anlattı.

Türkiye'nin desteğiyle sağ salim evlerine ulaştıklarını belirten Osmanova, "Bombaların patlamasından çocuklar da biz de çok korktuk. Şimdi Allah'a şükür her şey iyi. Yemekten başka sıkıntı çekmedik. Bombardıman artınca marketlerde alacak bir şey kalmadı. Yemekleri kadınlarla toplanıp yapıyorduk. Ekmeğimizi de kendimiz yapıyorduk. Sığınaklarda saatlerce günlerce saklandık." ifadelerini kullandı.

İşgal saldırılarında 20'nci gün: Müzakerelerde olumlu adım
DÜNYA
İşgal saldırılarında 20'nci gün: Müzakerelerde olumlu adım

Ukrayna'da yeni evliler cepheye koşuyor: Silah kullanmayı eşim öğretti
DÜNYA
Ukrayna'da yeni evliler cepheye koşuyor: Silah kullanmayı eşim öğretti
Ukrayna: Ukrayna ordusu karşı taarruza geçti

Ukrayna: Ukrayna ordusu karşı taarruza geçti
Satışlar arttı fiyatlar aynı

Satışlar arttı fiyatlar aynı

​İkinci el otomobil pazarında önemli gelişme.
Pes dedirten hırsızlık

Pes dedirten hırsızlık

​Kimseye aldırmadı: Apartman sakinlerinin gözü önünde çaldı.

​Ukrayna ordusu duyurdu: Havadan imha ettik.

​Lavrov'dan dikkat çeken açıklama: Mevcut kriz dünya düzenini belirleyecek.

Gemiden indirilip inşaat sahasına taşınması işlemi 7 gün sürdü.

​Kimse cesaret edememişti: Onlar başardı.

Şentop: Polonya'nın durumunu en iyi anlayan Türkiye'dir.

Göcek Koyları etkin bir koruma modeliyle yönetilecek
Gündem

Göcek Koyları etkin bir koruma modeliyle yönetilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Göcek Körfezi’nde su kalitesinin bozulmaması, denizaltı biyoçeşitliliğinde azalma yaşanmaması, oksijen ve besin kaynağı olması sebebiyle denizlerin ormanları olarak tanımlanan deniz çayırlarının korunması, tekne ve yatlarda biriktirilen evsel atıkların denizlere boşaltılmaması ve kıyıdaki ağaçların zarar görmemesi için 6 etaplık bir proje başlattı. Projelerin hayata geçirilmesiyle Göcek Koylarında tekne ve yatlar denize gelişigüzel çapa atılarak deniz çayırları tahrip edilemeyecek, halatlarla ağaçlara bağlanamayacak; koylar, denizler ve deniz canlılarının yaşam alanları kirletilemeyecek. Bakanlık projenin ilk adımını atarak “Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Göcek Körfezi Mapa, Şamandıra ve Çevre Koruma Projesi”nin ilk etabının ihalesini gerçekleştirdi.
Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesine ait türbin tesisi ekipmanları sahaya ulaştı
Ekonomi

Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesine ait türbin tesisi ekipmanları sahaya ulaştı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci güç ünitesine ait türbin tesisinin ana ekipmanları, inşaat sahasındaki Doğu Deniz Kargo Terminali'ne teslim edildi. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı Butckikh, "Bu yıl ilk güç ünitesinin türbin binasının ana teknolojik ekipmanının kurulumuna başlamayı planlıyoruz" dedi.
Rusya’dan 3,5 milyon varil ham petrol alacak
Ekonomi

Rusya’dan 3,5 milyon varil ham petrol alacak

Hindistan’ın, Batılı ülkelerinin yaptırım uyguladığı Rusya’dan 3,5 milyon varil ham petrol satın alma anlaşmasını sonlandırmak üzere olduğu bildirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.