Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Şinitzel ve makarna yiyen 20 öğrenci mide bulantısı ve karın ağrısı yaşamaya başladı: Okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi

Şinitzel ve makarna yiyen 20 öğrenci mide bulantısı ve karın ağrısı yaşamaya başladı: Okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi

14:5024/11/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Tedaviye alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Tedaviye alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir ortaokulda öğle yemeğinde verilen şinitzel ve makarnayı yiyen 20 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Orhangazi ilçesi Sölüz Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, 20 öğrenci, öğle arasında verilen şinitzel ve makarnayı yedikten mide bulantısı ve karın ağrısı yaşamaya başladı. Durumu fark eden okul yönetimi ve velilerin ihbarıyla okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi okulda yapılan öğrenciler, ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik’teki hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yemeklerden numune alındığı ve konuya ilişkin laboratuvar sonuçlarının beklendiği öğrenildi.




#bursa
#orhangazi
#zehirlenme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB X hesabından atama sonuçları açıklanıyor! Sözleşmeli öğretmen ataması kura töreni nereden izlenir? 2025 MEB 15 bin öğretmen atama kurası canlı izleme ekranı