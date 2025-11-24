Şinitzel ve makarna yiyen 20 öğrenci mide bulantısı ve karın ağrısı yaşamaya başladı: Okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi

Olay, Orhangazi ilçesi Sölüz Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, 20 öğrenci, öğle arasında verilen şinitzel ve makarnayı yedikten mide bulantısı ve karın ağrısı yaşamaya başladı. Durumu fark eden okul yönetimi ve velilerin ihbarıyla okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi okulda yapılan öğrenciler, ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik’teki hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.