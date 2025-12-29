Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sinop'ta kar ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi

Sinop'ta kar ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi

22:3829/12/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Sinop'ta kar nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, sağanak sonucu tarım arazileri su altında kaldı.
Sinop'ta kar nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, sağanak sonucu tarım arazileri su altında kaldı.

Sinop’ta kar ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde yarın taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının sürmesi beklendiğinden Türkeli’nde tüm okullarda, Ayancık ve Erfelek’te taşımalı okullarda, Gerze, Boyabat, Dikmen ve merkez ilçede ise kısmi olarak 30 Aralık Salı günü taşımalı eğitimin durdurulduğu bildirildi.

Sinop'ta kar ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde yarın taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentteki olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Hava muhalefeti dolayısıyla meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda, Türkeli ilçesinde ilçe genelinde tüm okullarda, Ayancık ve Erfelek ilçelerindeki tüm taşımalı okullarda, Gerze, Boyabat, Dikmen ve merkez ilçede ise kısmi olarak 30 Aralık Salı günü taşımalı eğitime ara verilmiştir."


#Sinop
#kar
#buzlanma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sinop'ta okullar tatil mi 30 Aralık Salı? Valilikten açıklama geldi