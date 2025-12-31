Sivas’ta yılbaşı öncesi narkotik operasyonu: 3 tutuklama

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘zehir tacirleri’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin 28-29 Aralık 2025 tarihlerinde yürüttüğü teknik ve saha çalışmalarında, yılbaşına özel üretilen ve kentte satışa sunulması planlanan uyuşturucu ve uyarıcı maddeler tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen narkotik polisleri, 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan adli aramalarda ise 80 bin 170 adet sentetik ecza hapı ve 3,19 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 7 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) ve 191. maddesi (Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma) suçları çerçevesinde işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi, diğer şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulanarak,

"Gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemeye çalışan suç odaklarına asla müsamaha gösterilmeyecektir"