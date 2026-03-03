Yeni Şafak
Siyonist Bennett'e cevap: Türkiye bir NATO üyesi

04:003/03/2026, Salı
G: 3/03/2026, Salı
Naftali Bennett
Naftali Bennett

Haydut devlet İsrail'in eski Başbakanı Naftali Bennett'in geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada Türkiye ile Katar'ı hedef aldı.

Bennett'in, "Türkiye, yeni İran'dır" ifadelerini kullanması, başta Amerikalı siyasetçiler olmak üzere Batılı gazeteci ve uzmanlardan tepki aldı. Bennett'in Türkiye'yi hedef alan açıklaması, işgalci İsrail rejiminin savaş kışkırtıcılığının yeni bir safhası olarak değerlendirildi. ABD'de Cumhuriyetçi Parti tabanının önde gelen isimlerinden eski Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene, Bennett'in konuşma videosunu alıntıladı. Greene, "Merhaba. Türkiye, NATO üyesi bir ülke. Herkes uyansın" diyerek tepki gösterdi. Amerikalı gazetezi, Snowden belgelerinin yayıncısı Glenn Greenwald da işgalci gücün saldırgan tavrına ve ABD'yi yönlendirme etkisine dikkat çekerek, Bennett'in sözlerini alıntıladığı sosyal medya gönderisinde "ABD'nin önümüzdeki beş yılda Türkiye ile savaşacağı açıklandı" ifadesiyle İsraili hedef aldı. Yine Hollandalı gazeteci Rena Netjes de X'teki mesajında Bennett'in saldırgan ifadelerinin Tevrat'tan kaynaklanan Arzı Mevud planına, "Bizler Tevrat'ın kullanıldığı dönemi yaşıyoruz. Tenah İsrail'in dış politikasıdır. Şükürler olsun ki Tenah'ta Amsterdam'dan bahsedilmiyor" sözleriyle eleştirdi.




