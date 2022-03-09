Gündem Skandal iddia CHPli Engin Altay zeytinlik izniyle kaçak villa dikmiş
POLİTİKA

Skandal iddia: CHP'li Engin Altay zeytinlik izniyle kaçak villa dikmiş

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay için yapılan kaçak villaya ‘Zeytin işleme tesisi' yalanıyla inşaat izni alındığı iddia edildi. İzmir Tarım İl Müdürlüğü, arazideki yapılaşma ile ilgili inceleme başlattı.

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Skandal iddia: CHPli Engin Altay zeytinlik izniyle kaçak villa dikmiş
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İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den sonra CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın da kaçan villa yaptırdığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Sabah'ın haberine göre; Altay'ın tapuda "zeytinlik" olarak görünen 10 bin 164 metrekarelik araziye kaçak villa inşa ettiği öne sürüldü.

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Haberi ihbar kabul eden İzmir Tarım İl Müdürlüğü, Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'nde yer alan ve tapu kayıtlarında zeytinlik olarak işli olan 289 ada 34 parseldeki yapılaşma ile ilgili inceleme başlattı.

BİRİ ENGİN ALTAY'IN

AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı, İzmir'in Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'nde tapuda zeytinlik olarak işli olan alana 400 metrekare alan üzerine inşa edilen yapıların yasa ve yönetmeliklere aykırı olduğunu söyledi.

'Nasıl cevap verecekler merak ediyorum'

Avcı, "Bu yapılan zeytin tesisi falan değil tek çatı altında inşa edilen 4 süper lüks villa" dedi. AK Partili Avcı, arazi üzerine yapılmakta olan 4 villadan birinin, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'a ait olduğu konusunda ısrarcı. Geçtiğimiz günlerde Karaburun'da bir kamu görevlisinin sattığı arazi ile ilgili açıklama yapan CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan ve Sevda Erdoğan Kılıç'a seslenen Avcı, "Bu konuda ne diyecekler, nasıl cevap verecekler merak ediyorum" dedi.

İhbar kabul edildi

Haberi ihbar kabul eden İzmir Tarım İl Müdürlüğü, tapuda Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'ne kayıtlı 10 bin 164.69 metrekare büyüklüğündeki 289 ada 34 parselle ilgili inceleme başlattı. İnceleme kapsamında önümüzdeki günlerde tarım il müdürlüğünden bir ekibin havuzlu villaların bulunduğu araziye gidip yerinde inceleme yapacağı öğrenildi. Şimdi tüm gözler Tarım İl Müdürlüğü'ne çevrildi. Yapılan incelemenin ardından yasa ve yönetmeliklere aykırı imalat tespit edilirse ileriki süreçte kaçak imalatların yıkımı söz konusu olabilecek.

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Tarım İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler söz konusu araziye giderek yerinde inceleme yapacak. İncelemede izin başvurusunda öngörülen amaç dışında kullanım tespit edilirse ölçüm yapılıp tutanak tutulacak. Ardından da CHP'li Karaburun Belediyesi'ne yazı yazılarak 10 bin 164 metrekarelik alan içinde inşa edilen projeye aykırı imalatların yıkılıp arazinin eski haline getirilmesi istenecek.

  • Öte yandan Engin Altay, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu taşınmazla hiçbir ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

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