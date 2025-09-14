SMA ilacını Tekirdağ’da üretecek

Konuşmasında, SMA hastalığının tedavisine yönelik etken madde ve ilaç üretimine ilişkin bilgi veren Vildan Kumrulu, "Bu önemli ilacın en kısa sürede hastaların erişimine sunulması için çalışmalara yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Aynı zamanda bu merkezde farklı nadir ve genetik hastalıklara yönelik etken madde ve ilaç üretimini de yapacağız. Ar-Ge merkezinde şu anda SMA ilacının ham maddesi ve bitmiş ürünün yanı sıra nadir bir göz hastaliği için sistemin ham madde ve bitmiş ilacı üretiliyor. İlacın yakın zamanda ruhsat süreci başlayacak. Paralel olarak da Sağlık Bakanlığı ve TUSEB ile birlikte önce FAZ-1 ve devamında FAZ-3 klinik çalışmalar yürütülecek. Yeni Ar-Ge merkezimizde geliştireceğimiz yenilikçi çözümler ile daha fazla canlıya sağlık ve daha kaliteli bir yaşam sunma fırsatını yakalayacağız”dedi.