SMA ilacını Tekirdağ’da üretecek

Polifarma, SMA ilacı ve etken maddesini Tekirdağ'da üretecek. 18 milyon dolarlık yatırımla tamamalanacak Ar-Ge merkezi, nadir hastalıkların tedavisine yönelik ilaç üretiminde kritik rol üstlenecek. Polifarma Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, "Bu önemli ilacı en kısa sürede hastaların erişimine sunmak için çalışıyoruz" dedi.
40 yıldır Türkiye’nin ilaç sektöründe faaliyet gösteren yerli sermayeli Polifarma, sağlık alanında önemli bir adım attı. Tekirdağ Ergene’de 11 bin 233 metrekarelik alanda kurulan yeni Ar-Ge merkezi, Türkiye’de ilk kez SMA hastalığının tedavisinde kullanılacak yerli ilaç ve etken madde üretimine ev sahipliği yapacak. Polifarma Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Süleyman Kumrulu, şirketin 16 farklı üretim hattında ilaçtan seruma, parenteral beslenme solüsyonundan veteriner ürünlerine kadar geniş bir yelpazede üretim gerçekleştirdiğini söyledi.
DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAĞIZ
Yıllık 495 milyon kutu ve serum üretim kapasitesine sahip olduklarını aktaran Ufuk Süleyman Kumrulu, “Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alıyoruz. 13 farklı ülkeden alınan GMP sertifikası ve 600 ruhsatımızla uluslararası pazarlarda gücümüzü artırıyoruz” dedi. Kumrulu, 50’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını, 2025’te bu sayıyı artırmayı ve cirolarını 2024’e göre yüzde 45 yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek, "ABD’de FDA sertifikası süreci sürerken, Körfez ülkeleri ve Latin Amerika’da ruhsatlandırma ve pazarlama çalışmaları devam ediyor. Merkezimiz Türkiye’nin sağlık sektöründeki gücünü artıracak ve ilaçta dışa bağımlılığı azaltacak” diye konuştu. Kumrulu, merkezin yalnızca SMA ilacı için değil, farklı nadir ve genetik hastalıkların tedavisine yönelik çözümler geliştireceğini ifade etti.
KİŞİYE ÖZGÜ TIP UYGULAMALARINDA İLERLEYECEK
Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, merkezin hem ham madde sentezi hem de bitmiş ürün üretimini aynı çatı altında gerçekleştireceğini belirtti. Vildan Kumrulu, “Bu merkez SMA ve farklı nadir hastalıklar için ilaç geliştirmeye odaklanacak. Ar-Ge merkezimiz, SMA ve API projeleri dahil olmak üzere toplam 18 milyon 150 bin dolarlık yatırımla hizmet verecek. Araştırma, geliştirme ve laboratuvar çalışmalarımız ile milyonlarca canlının yaşamına dokunarak şifanın adresi olacağız. GLP normlarına uygun API tesisleri, biyoteknolojik ürün hatları ve modern otomasyon sistemleri ile çalışacağız. Böylece yerli üretimi artırmayı, ilaçta dışa bağımlılığı azaltmayı ve kişiselleştirilmiş tıp alanında ilerlemeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
SMA ilacına öncelik verecek
- Konuşmasında, SMA hastalığının tedavisine yönelik etken madde ve ilaç üretimine ilişkin bilgi veren Vildan Kumrulu, "Bu önemli ilacın en kısa sürede hastaların erişimine sunulması için çalışmalara yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Aynı zamanda bu merkezde farklı nadir ve genetik hastalıklara yönelik etken madde ve ilaç üretimini de yapacağız. Ar-Ge merkezinde şu anda SMA ilacının ham maddesi ve bitmiş ürünün yanı sıra nadir bir göz hastaliği için sistemin ham madde ve bitmiş ilacı üretiliyor. İlacın yakın zamanda ruhsat süreci başlayacak. Paralel olarak da Sağlık Bakanlığı ve TUSEB ile birlikte önce FAZ-1 ve devamında FAZ-3 klinik çalışmalar yürütülecek. Yeni Ar-Ge merkezimizde geliştireceğimiz yenilikçi çözümler ile daha fazla canlıya sağlık ve daha kaliteli bir yaşam sunma fırsatını yakalayacağız”dedi.