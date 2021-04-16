Sokağa çıkın demişti: ​Şık’a Boğaziçi fezlekesi​

ABDULLAH SARİCA
Boğaziçi Üniversitesi eylemleri esnasında “sokağa çıkın” çağrısı yapan bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Suç işlemek için alenen tahrik” suçu kapsamında fezleke hazırladı. Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından, terör örgütleri destekli provokatif eylemler yaşanmıştı.
- İstanbul Milletvekili Şık da eylemleri bahane ederek “Bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın” çağrısı yapmıştı. Şık hakkında soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan açıklamayı “Suç işlemek için alenen tahrik” suçu kapsamında değerlendirdi. Başsavcılık, Şık hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırladığı fezlekeyi TBMM’ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderdi.