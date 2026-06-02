Sokaklarımızın karıştırılmasına izin vermeyiz

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantı sonrasında açıklama yapan Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Trafik kazalarında kaybettiğimiz 70 vatandaşımızın acısı milletçe hepimizin yüreğini dağlamıştır. Tek bir insanımızın dahi burnunun kanamasına tahammülümüz olmasa da gerek ölümlü kaza sayısı gerekse vefat ve yaralı sayısı geçmiş yıllara göre bu sene azalmıştır. Yeni yollar, yoğun trafik tedbirleri, hava destekli denetimler ve ağır vasıta kısıtlamaları gibi önlemler neticesinde trafik güvenliğinde kayda değer iyileşmeler sağlanmıştır.”

DEV ULAŞIM AĞINA SAHİBİZ

Göreve geldiğimizde Türkiye’nin dört bir yanını birbirine bağlayan güçlü bir ulaşım ağı yoktu. Bugün ise ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan dev bir ulaşım altyapısına sahibiz. ‘Yol medeniyettir’ şiarıyla son 23 yılda ülkemizin ulaşım altyapısına devasa yatırımlar yaptık. Karayollarında 206 milyar dolar, demir yollarında 80 milyar dolar, hava yollarında ise 35,5 milyar dolar tutarında yatırıma imza attık.





CHP’DE OLANLAR BİZİ İLGİLENDİRMİYOR

Bundan 13 sene evvel gezici vandalların ‘Yapılmasın’ diye ortalığı yakıp yıktığı İstanbul Havalimanı’mız bugün dünyanın en prestijli havalimanları arasında gösteriliyor. Gezicilerin ‘Buraya uçak inmez’ dedikleri havalimanımız, dün bin 730 uçak trafiğiyle rekor kırdı. Birileri sadece laf üretirken, biz 23 yıl boyunca iş ürettik, hizmet ürettik. Türkiye’nin çehresini değiştirecek vizyon projelerini hayata geçirdik. Biz birileriyle laf yarıştırmanın değil, kutsal emanetini taşıdığımız aziz milletimize daha parlak bir gelecek hazırlamanın yarışı içindeyiz. Sadece buna odaklanıyor, zihnimizi sadece bununla meşgul ediyoruz. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız.





KUTUPLAŞTIRAMAZSINIZ

“Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, sokak terörüne ve hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz. Böylesi hassas bir dönemde Türkiye’nin dikkatini dağıtmaya, milletimizin gönül ahengini bozmaya kimsenin hakkı yoktur ve olamaz.”

BİRLEŞTİRİCİ OLACAĞIZ

“Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta Terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonun tamamını ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata ve güç birliğine ihtiyacı vardır. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir. Biz iktidar ve ittifak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya ve birleştirici olmaya özen göstereceğiz. Bunu yaparken milletimizin çıkarlarını önceleyecek, Türkiye’nin istikbalini her türlü siyasi mülahazanın üstünde tutmaya devam edeceğiz.”

İstanbul Türk’tür ve Müslüman kalacaktır

Kurban Bayramı’nın üçüncü günü İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümünün kutlandığını hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi: “Yahya Kemal’in ‘Türk İstanbul’ dediği muhteşem bir Türk-İslam şehrine dönüşmüştür. Fatih’in emaneti Ayasofya’nın kapısına vurulan zincirleri kırarak fetih bağrında açılan bu yarayı hamdolsun biz kapattık. İstanbul’un duvarlarını ‘Zulüm 1453’te başladı’ yazılarıyla kirleten Bizans artıkları hâlâ kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türk’tür, Müslümandır; Allah’ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacaktır. Şunun altını çizerek bir kere daha ifade etmek isterim ki; İstanbul’un fetih ve Fatih ruhundan koparılmasına asla göz yummayacağız. Bu aziz şehri iş bilmez, tarih bilmez, kadro kıymet bilmez kifayetsizlerin insafına bırakmayacağız. İstanbul’a hizmet etmeyi, bu güzel şehre yatırım yapmayı, İstanbul’a yakışan dev projelere imza atmayı sürdüreceğiz.”

Erdoğan, 10'uncu kez dede oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10'uncu torunu dünyaya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Selçuk Bayraktar'ın üçüncü çocuğu dünyaya gözlerini açtı. Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret eden Erdoğan, burada torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı, Bayraktar çiftine tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastane ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Enerji güvenliğine katkı sunacağız

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü enerji ilişkileri, Bakü Enerji Haftası’nda yeni bir aşamaya geçti.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Bakü Enerji Haftası’nın açılışında kritik bir anlaşma imzalandı. Doğal gaz tedarik anlaşmasıyla Absheron sahasındaki yeni üretim yatırımları kapsamında 2029’dan itibaren Türkiye’ye toplam 33 milyar metreküp doğal gaz arzı sağlanacak.

İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞİYOR

Programın açılışına mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da iki ülke arasındaki anlaşmaların önemine dikkat çekti. Azerbaycan’la başlattıkları ve bir diğer dost ülke Gürcistan’ın katkılarıyla tamamladıkları “Bakü-Tiflis-Ceyhan”, “Bakü-Tiflis-Erzurum” ve TANAP boru hattı gibi projelere değinen Erdoğan, “Azeri-Çırak-Güneşli” ve “Şahdeniz” ortaklığı suretiyle Azerbaycan’la iş birliğinin daha da derinleştiğini vurguladı.

ÖNÜMÜZDE TARİHİ FIRSATLAR VAR

Erdoğan, şöyle devam etti: “İnşallah Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan arasında ‘Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti’ projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte tüm bölgemizin enerji güvenliğine de katkı sunmayı temenni ediyoruz. Geçtiğimiz ağustos ayında Türkiye-Azerbaycan ortak girişimi sonucunda Suriye’ye başlayan gaz tedarikinin bu ülkenin kalkınmasına ve bölgesel güvenliğe katkıları tartışılmazdır. Türkmen gazının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden ihracı hususunda iş birliğimizi geliştirmek için önümüzde büyük fırsatlar bulunmaktadır.”







