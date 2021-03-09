Son dakika haberleri: İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? ​İşten çıkarma yasağı kalktı mı? İşten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı Normalleşme sürecinde istihdamı koruma tedbirleri çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı. İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.

Haber Merkezi 09 Mart 2021, 02:02 Son Güncelleme: 09 Mart 2021, 04:51 Yeni Şafak