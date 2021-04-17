Muğla'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinde saat 20.08'de deprem meydana geldiğini açıkladı.
Yerin 7.32 km derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.8 olarak ölçüldü.
Bakan Yardımcısı Çataklı: Olumsuz ihbar yok
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını bildirdi.
Çataklı, Twitter hesabındaki paylaşımında, saat 20.08'de Ege Denizi'nde Datça açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, "Valiliğimizden ve AFAD'dan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir." ifadesini kullandı.
İlgili birimlerin tarama çalışmalarına devam ettiğini belirten Çataklı, Muğla'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.
Dört saat sonra bir deprem daha
İlk depremden yaklaşık dört saat sonra 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.