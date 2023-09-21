Sosyal medyadaki nefrete 27 gözaltı

Sosyal medyadaki nefret söylemleri nedeniyle 27 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadaki nefret söylemleri için harekete geçti. Açık kaynak araştırmalarında internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” niteliğinde paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Söz konusu sosyal medya paylaşımlarında iddia edilen konulara ilişkin başsavcılık tarafından işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçlardan soruşturma başlatıldı. İşleniş şekli ve olayın özellikleri itibarıyla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 2/1-k maddesinde düzenlenen toplu suç kapsamında olduğu değerlendirilen eylemlerle ilgili 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara, Hatay, Antalya, Samsun, Kahramanmaraş, Sakarya, İzmir, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Edirne, Bursa ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.