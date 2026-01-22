Suça sürüklenen çocuk sayısı 151 bini aştı

Resmi istatistikler; çocukların en çok karıştığı suç türlerinin kişilere karşı işlenen suçlar olduğunu, adli süreçteki yoğunluğun ise tutukluluk ve denetimli serbestlik aşamasında toplandığını gösteriyor.

KİŞİLERE KARŞI SUÇLARDA DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ

Jandarma Asayiş Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğü verilerine göre, 2025’te 17 bin 110 suça sürüklenen, 65 bin mağdur çocuk güvenlik birimlerine intikal etti. Asayiş suçları kapsamında kişilere karşı işlenen suçlar, bir önceki yıla göre yüzde 4,3 artarak 9 bin 336’ya yükseldi. Topluma karşı suçlar yüzde 9,7 artışla 710’a, millete ve devlete karşı işlenen suçlar ise yüzde 9,9 artarak 586’ya çıktı.

HER DÖRT KİŞİDEN BİRİ ÇOCUK

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2025 istatistiklerine göre, Türkiye nüfusunun yüzde 25,4’ünü çocuklar oluşturuyor. Yıl içinde toplam 2 milyon 338 bin şüpheli kayda geçerken, suça sürüklenen çocuk sayısı 151 bin 584 olarak belirlendi. Mağdur çocuk sayısı ise 201 bin 271 oldu. Çocukların karıştığı suçların 90 bin 99’u kişilere, 17 bin 964’ü topluma karşı işlenen suçlardan oluştu. EGM, okul çevrelerinde denetimlerini sürdürdü. Bu kapsamda 717 bin 571 okul çevresi kontrol edilirken, 11 bin 486 kişi hakkında işlem yapıldı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde 9 çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumunda 3 bin 473 çocuk hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Bu çocukların 3 bin 108’i erkek tutuklu, 876’sı erkek hükümlü; 137’si kız tutuklu, 59’u kız hükümlü olarak kayıtlara geçti.











