Tartıştığı eşini başından vurarak öldüren şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'taki olay, 13 Nisan'da akşam saatlerinde Onikişubat ilçesinin Dönüklü Mahallesi’nde meydana geldi. Mevlüt K., henüz belirlenemeyen bir nedenle eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Mevlüt K., tabancayla eşinin başına ateş edip kaçtı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne götürülen Fatma K., kurtarılamadı. Daha sonra Mevlüt K., avukatıyla birlikte karakola giderek teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Mevlüt K.'nın kız kardeşi H.K. de jandarma tarafından gözaltına alındı.