Tartıştığı eşini başından vurarak öldüren şüpheli tutuklandı

Tartıştığı eşini başından vurarak öldüren şüpheli tutuklandı

10:3615/04/2026, Çarşamba
DHA
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Mevlüt K. jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Mevlüt K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta tartıştığı eşi Fatma K.'u (33) tabancayla başından vurarak öldüren Mevlüt K. (41), tutuklandı.

Kahramanmaraş'taki olay, 13 Nisan'da akşam saatlerinde Onikişubat ilçesinin Dönüklü Mahallesi’nde meydana geldi. Mevlüt K., henüz belirlenemeyen bir nedenle eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Mevlüt K., tabancayla eşinin başına ateş edip kaçtı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne götürülen Fatma K., kurtarılamadı. Daha sonra Mevlüt K., avukatıyla birlikte karakola giderek teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Mevlüt K.'nın kız kardeşi H.K. de jandarma tarafından gözaltına alındı.

Mevlüt K. ve kardeşi, jandarmadaki işlemlerinin ardından sonra adliyeye sevk edildi. Mevlüt K. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, H.K. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

