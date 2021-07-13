Gündem TBMMnin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı belli oldu
ANKARA

TBMM'nin '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programı belli oldu

TBMM'deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop katılacak. Gençler, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın bulunduğu alanda demokrasi nöbeti tutacak.

Haber Merkezi AA
TBMMnin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı belli oldu
15 Temmuz 2016 gecesi, Meclis bahçesinde bombanın düştüğü alana karanfil bırakılacak.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı, saat 12.00'de Meclis yerleşkesi içindeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde anma töreni ile başlayacak. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Şentop katılımcılara hitap edecek.

Program kapsamında 15 Temmuz 2016 gecesi, Meclis bahçesinde bombanın düştüğü alana karanfil bırakılacak, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilecek.

Şeref Holünde saat 14.00'te gerçekleştirilecek "5. Yılında Fotoğraflarla 15 Temmuz Sergisi" ve film gösterimi kapsamında, 15 Temmuz gecesi TBMM'de görev yapan basın mensuplarına günün anısına hediye takdimi yapılacak.

Meclis'teki Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı saat 15.00'te Tören Salonu'nda "5. Yılında 15 Temmuz" paneliyle devam edecek. Meclis Başkanı Şentop ile Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar panelin açılış konuşmasını yapacak.

Meclis 'torba teklif' mesaisinin ardından tatile giriyor
GÜNDEM
Meclis 'torba teklif' mesaisinin ardından tatile giriyor

Meclis'te demokrasi nöbeti

Anma etkinlikleri kapsamında TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde Gençlik ve Spor Bakanlığınca saat 22.30'da demokrasi nöbeti programı gerçekleştirilecek. Gençler, burada gece boyunca demokrasi nöbeti tutacak.

TRT tarafından hazırlanan 15 Temmuz belgeselinin gösteriminin gerçekleştirileceği programda, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edildiği saat 02.16'da kırmızı ve beyaz renkli balonlar uçurulacak. Demokrasi nöbetçileri, Meclis'te 15 Temmuz gecesi saat 02.32'de bombalanan alana çelenk bırakacak. Ayrıca, 30 kişiyle Kur'an-ı Kerim'in hatmi yapılacak ve hatim duası okunacak.

15 Temmuz Derneği tarafından hazırlanan
OYNAT 00:55
15 Temmuz Derneği tarafından hazırlanan "Bir Selaya Bakar" filmi yayınlandı
15 Temmuz Derneği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 5. yılı dolayısıyla 'Bir Selaya Bakar' filmini hazırladı.

15 Temmuz Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe darbe girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in, 2017'de erkek çocuklarına en çok verilen isim olmasının hikayesinin anlatıldığı filmde milletin, darbe imaları ve teşebbüslerine karşı artık daha uyanık ve kararlı durduğu vurgulanıyor.


15 Temmuz gecesi felah kaynağı ve bir çağrı olan selaların, millet için anlamına da değinilen 45 saniyelik film, 'Tasalanma sen ey vatan, bir selaya bakar meydanlara inmemiz.' sloganıyla son buluyor.

Film bugün televizyon kanalları, sosyal medya ve çevrim içi mecralarda izleyiciyle buluştu.

MHP’nin kurultay filminde 15 Temmuz direnişine selam
OYNAT 00:29
MHP’nin kurultay filminde 15 Temmuz direnişine selam
MHP'nin 'İstiklal için birlik, istikbal için dirlik' sloganıyla gerçekleştireceği büyük kurultayın reklam filmi tanıtıldı. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Türk bayrağını öptüğü videoda, Bahçeli'nin, 'Birlik varsa düzen vardır, dirlik varsa istikrar vardır. Beka vardır, istikbalin perdelenmesi boşunadır. Milli bekaysa konu, canımızın ne ederi, cananımızın ne değeri, bin defa feda olsun.' ifadelerine yer veriliyor.

Sümeyye ve Selçuk Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı: Devamlı dualar ede ede bekledik
OYNAT 01:03
Sümeyye ve Selçuk Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı: Devamlı dualar ede ede bekledik
FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Selçuk ve Sümeyye Bayraktar, o gece yaşadıklarını anlattı. Selçuk Bayraktar, 'Asker köprüye çıktı ve silahlarını aldığı bilgisi geldi. Benim tabi kafamda şimşekler çaktı. Herhalde bir darbe girişimi var dedim. Yoğun bir hava tehdidi olduğundan helikopterle gelmenin daha emniyetli olduğunu düşündüm. Çünkü pistleri de kapatabilirlerdi. Ama karar verilmişti' ifadelerini kullandı. Sümeyye Bayraktar ise, 'Bir yandan Cumhurbaşkanımızla haberleştikten sonra onların havayolunu kullanacağı kesinleştikten sonra bir yandan çok tedirginiz tabi uçakla da gelseler ayrı dert. Helikopterle de gelseler ayrı dert. Ablamlar ve çocuklar yanlarında. Daha Sadık Emin o zaman 1,5 yaşında. Herhangi bir saldırı olma ihtimali yüreğimizi ağzımıza getirmişti. Devamlı dualar ede ede bekledik. O yol herhalde hiç bitmek bilmedi' şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz sıradan bir darbeyi bastırma hikayesi değil
OYNAT 02:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz sıradan bir darbeyi bastırma hikayesi değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında, 'Milletimizin 15 Temmuz'da yazdığı destan, sıradan darbe teşebbüsü ve onu bastırma hikayesi değildir. 15 Temmuz'u anlamak için bu topraklardaki bin yıllık mücadelemize bakmak gerekiyor. 15 Temmuz'u anlamak için Malazgirt'ten bu yana vatanımızın her karış toprağını nasıl şehit kanlarıyla yoğurduğumuzu anlamak gerekiyor, 15 Temmuz'da anlamak için Ayasofya ve fethini anlamak gerekiyor. Kadınıyla erkeğiyle, genci yaşlısıyla Türk milleti ülkesinin sahipsiz olmadığını göstermiştir. Bugün yerin üstünde yaşayanları ve yerin altındaki şehitleriyle Türkiye'nin sahibinin bu aziz millet olduğu bir kez daha teyit edilmiştir. Artık tamamen sönüp gittiği düşünülen istiklal ateşinin közlerinin altından yeniden harlanabileceği anlaşılmıştır. 15 Temmuz gecesi zincir vurmayı denediler hamdolsun başaramadılar. Ezanımızı dindirmek, bayrağımızı indirmek isteyen hainleri şanlı bir direnişle hüsrana uğrattık' ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olan Serhat Önder'in son görüntüleri
OYNAT 00:00
15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olan Serhat Önder'in son görüntüleri
15 Temmuz darbe girişimi sırasında eşi ve çocuklarını da yanına alıp Genelkurmay Başkanlığının önüne giden ve darbe girişiminin ilk saatlerinde içinde bulunduğu gruba ateş açılması sonucu şehit olan Serhat Önder'in Almanya'daki kardeşi Gökhan Önder, abisinin son görüntülerini paylaştı. Önder, ''Biz anasız, babasız, eşsiz, abisiz, kardeşsiz yaşayabiliriz belki ama vatansız asla yaşayamayız' dedi.


Abone Ol Google News
Sır perdesi aralanıyor

Sır perdesi aralanıyor

​Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde 24 gözaltı.
Her şey bir anda oldu

Her şey bir anda oldu

Su seviyesi aniden yükseldi: Böyle kurtarılmayı beklediler.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepeden İstanbullulara çifte müjde: Artık ücretsiz olacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açıkladı hazırlıklar başladı

​Sağlık Bakanı Koca'dan delta varyantı açıklaması.

Mehmet Aydın 75 bin yılla yargılanıyor.

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli mesajlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.