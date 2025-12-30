'Tehlikeli' kademesine yükseldi: Türkiye’nin en kirli ilinde temiz nefes arayışı

"Yatırım planında ödenek yoktu, sağ olsun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve milletvekilimiz Cantürk Alagöz 25 milyon lira ödenek çıkarttılar, doğal gaz yatırımları da tekrar inşallah imardaki problemler halledildikçe hız kazanacak. Iğdır'daki hava kirliliğinin temel sorunu doğal gaz kaynaklı değil, Çevre Bakanlığımızın ölçümleri var, toz kaynaklı. PM dediğimiz partikül madde oranı çok yüksek. PM oranları bazen 500'lere, 600'lere vuruyor. Tabii bunun da en büyük sebebi Iğdır gelişmekte olan bir kent, altyapı sorunları var, altyapısının eksik olmasından kaynaklanıyor. Yollarımızın tamamı asfalt değil, toza mahkum. En önemli problem nedir derseniz Iğdır'la ilgili, burada yağmur drenaj sistemleri şimdiye kadar hiç düşünülmemiş. Yerel yönetimlerimizle görüşüyoruz. Buraya bir yağmur drenaj sistemleri kazandırılırsa çünkü toz aşağıya çöküyor, bu çamur oluyor. Çamur hiçbir yerde atık sirkülasyon sistemine de girmiyor. Toz yerde kaldığı için araçlar kurutuyor, tekrar bu toz havaya kalkıyor."