Tek çözüm iki devlet

Fidan konuşmasına şöyle devam etti: Türkiye olarak geldiğimiz noktada 4 hususun önem arz ettiğini düşünmekteyiz. Her şeyden evvel, her taraftan olursa olsun sivil can kayıplarının önüne geçilmelidir. İsrail’i uluslararası hukuka ve insani değerlere davet ettiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Filistinlilerin Gazze’de yerinden edilerek Mısır’a sürülme politikasını tasvip etmiyoruz, buna sonuna kadar karşı çıkıyoruz, bu konuda Mısır’ın yanındayız.