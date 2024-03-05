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Tekirdağ'da "Zıpkın-3" operasyonu: 23 noktada 2 bin 991 şahıs sorgulandı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen "Zıpkın-3" operasyonunda 23 kişi yakalanırken, trafikte kusurlu görülen araçlara 78 bin 184 lira ceza uygulandı. Zıpkın-3" adı verilen operasyona 28 timden oluşan 113 personel katıldı. 23 noktada yapılan uygulamada 2 bin 991 şahıs sorgulandı.

10:02 - 5/03/2024 Salı
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Tekirdağ'da "Zıpkın-3" operasyonu
Tekirdağ'da "Zıpkın-3" operasyonu

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen "Zıpkın-3" operasyonunda 23 kişi yakalanırken, trafikte kusurlu görülen araçlara 78 bin 184 lira ceza uygulandı.

Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde dar sokaklar aranan şahıslara yönelik 'huzur ve güven' uygulaması yapıldı. "Zıpkın-3" adı verilen operasyona 28 timden oluşan 113 personel katıldı. 23 noktada yapılan uygulamada 2 bin 991 şahıs sorgulandı.

Sorgulamalarda 29 şüpheli yakalanırken, 2 Suriye uyruklu kaçak göçmen Geri Gönderme Merkezine gönderildi. Uygulamada kontrol edilen 471 araçtan kusurlu görülen 4 araca 78 bin 184 lira cezai işlem uygulandı. Bir şüpheli araç yakalanırken 3 araç ise trafikten men edildi.



#Tekirdağ
#zıpkın operasyonu
#jandarma
16 dakika önce
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