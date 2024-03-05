Tekirdağ'da "Zıpkın-3" operasyonu: 23 noktada 2 bin 991 şahıs sorgulandı

Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 11 İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-4” operasyonlarında: 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 27 zehir imalatçısı, zehir taciri ve sokak satıcısı da yakalandı.