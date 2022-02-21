Gündem Tekirdağlı vatandaşlar korku dolu anları anlattı Çok deprem yaşadım böylesini görmedim içim titriyor
TEKİRDAĞ

Tekirdağlı vatandaşlar korku dolu anları anlattı: Çok deprem yaşadım böylesini görmedim içim titriyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen 4.1 şiddetindeki depremde korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar o anları anlattı. "Çok fazla deprem yaşadım ama hayatımda ilk kez bu kadar şiddetli deprem yaşadım." diyen vatandaş, "Dakikalardır içim titriyor. Çok ses çıktı ve köpekler de aynı anda havlamaya başladı." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Tekirdağlı vatandaşlar korku dolu anları anlattı: Çok deprem yaşadım böylesini görmedim içim titriyor
​Tekirdağlı vatandaşlar korku dolu anları anlattı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin en çok hissedildiği ilçe olan Şarköy'de yaşayan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Depremi hissettikleri gibi korkuyla kendilerini sokağa atan vatandaşlar, depremin üzerinden saatler geçmesine rağmen halen evlerine girmiyor. Korku ve paniğin hakim olduğu Şarköy sokaklarında birçok vatandaş, artçı depremlere karşı endişeyle bekleyişlerini sürdürüyor.

Marmara'da 4,1 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
Marmara'da 4,1 büyüklüğünde deprem

"DAKİKALARDIR İÇİM TİTRİYOR"

Vatandaşlar yaşadıkları korku dolu anları şöyle anlattı: "Çok fazla deprem yaşadım ama hayatımda ilk kez bu kadar şiddetli deprem yaşadım. Çok şiddetli oldu ve o sesleri herkes duydu. Komşular herkes dışarıya kaçıştı. Dakikalardır içim titriyor. Çok ses çıktı ve köpekler de aynı anda havlamaya başladı. Çok deprem gördüm ama böylesini görmedim" dediler.

Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Marmarada deprem

Marmara'da deprem

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