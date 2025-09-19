Yeni Şafak
Teleferik kazası davasında 3 sanığın yurt dışı yasağı kaldırıldı

16:1619/09/2025, Cuma
DHA
Konyaaltı'daki 12 Nisan 2024'te meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.
Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasına ilişkin davanın 6'ncı duruşmasında, 3 sanığın yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı.

Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan 2024'te meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili, teleferik işletmecisi ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 6 kişi tutuklandı. 36 sayfalık iddianamede, kazada hayatını kaybeden Memiş Gümüş'ün yakınları dahil olmak üzere 150 kişi, şikayetçi sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Mesut Kocagöz, ANET Genel Müdürü Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, Okan Erol ve Serkan Yellice'nin de aralarında olduğu 12 kişi sanık olarak kabul edildi. Savcılık, 12 sanığın 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Başkan Kocagöz, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, tutuklu tüm sanıklar ise 5'inci duruşmada tahliye edildi.

ALTINCI DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Teleferik davasının 6'ncı duruşması, Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada savunma yapan sanıklar beraatlerini talep etti. Sanık Serdar T., mesleki görevleri neticesinde yurt dışında bir teleferik fuarına katılabilmek için yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını istedi. Duruşma savcısı, geçerli mazereti bulunan sanıkların yurt dışı çıkış yasaklarının kaldırılmasını talep etti.

3 SANIĞIN YURT DIŞI YASAĞI KALDIRILDI

Mahkeme heyeti, Serkan Y., Serdar T. ve Ahmet Buğra S.'nin yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına, ulaşılamayan mağdurların dinlenmesinden vazgeçilmesine, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) gelecek raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



#Antalya
#Teleferik
#ODTÜ
