Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki minibüs alev alev yandı

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki minibüs alev alev yandı

22:2410/11/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Minibüsün yandığı anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Minibüsün yandığı anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeki minibüsün motor kısmından alevler yükseldi. Kısa sürede minibüsün ön kısmını saran alevler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeki minibüsün motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu Beşiktaş Mevkii'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre Esat Y. idaresindeki seyir halindeki minibüsün elektrik aksamında bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Arızanın ardından motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek minibüsün ön kısmını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle otoyolda trafik akışı kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Minibüsün yandığı anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



#İstanbul
#Beşiktaş
#TEM Otoyolu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT misali emeklilik müjdesi yüzleri güldürdü! 3600-4500-7200 prim günü olana erken emeklilik şansı doğdu