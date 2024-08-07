|
Gündem

Terör yuvaları yerle bir ediliyor: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaptığı arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait bir sığınakta teröristlere ait mühimmat ele geçirdi.

17:10 - 7/08/2024 الأربعاء
Güncelleme: 17:10 - 7/08/2024 الأربعاء
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen teröristlere ait bir sığınakta, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.



Mehmetçik teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor

Bakanlıktan "Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor" notuyla paylaşılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaptığı arama tarama faaliyetinde teröristlere ait bir sığınağı belirledi.


Sığınakta, 6 adet 81 milimetre havan mühimmatı, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzeme, 8 havan barut hakkı, 5 alpha-fire düzenek, 1 termal şemsiye ile tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.




#Milli Savunma Bakanlığı
#mühimmat
#Türk Silahlı Kuvvetleri
#PKK
#terör operasyonu
#Pençe Kilit
٪d دقيقة قبل
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
BEKÇİ ALIMI 2024 AĞUSTOS AYI AÇIKLAMALAR: Bekçi alımı ne zaman, başladı mı, başvuru şartları neler?