Teröre 'sanat' kisvesi: 104 isim şehitlerin katiline methiyeler dizen Yanardağ'a arka çıktı

Terörist başına tecrit uygulandığını ve bunun da hukukta hiçbir yeri olmadığını ileri süren Yanardağ, 'filozof' ilan ettiği Öcalan'ın serbest bırakılması çağrısı yapma küstahlığında bulunmuştu. Hakkında "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından soruşturma başlatılan Yanardağ tutuklandı.