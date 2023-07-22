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Teröre 'sanat' kisvesi: 104 isim şehitlerin katiline methiyeler dizen Yanardağ'a arka çıktı

Aralarında Zülfü Livaneli, Müjde Ar, Levent Üzümcü, Orhan Aydın, Sunay Akın, Müjdat Gezen ve Selda Bağcan'ın da bulunduğu 104 sözde 'sanatçı' ve 'gazeteci', katıldığı programda teröristbaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler dizen CHP yandaşı Merdan Yanardağ'a destek açıklaması yaptı. PKK seviciliğine alenen çanak tutarak 'terör' kervanına katılan isimler Yanardağ'ın serbest bırakılmasını istedi.

15:35 . 22/07/2023 Cumartesi
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104 sözde sanatçı ve gazeteci terör sevici Merdan Yanardağ'a arka çıktı.

104 sözde sanatçı ve gazeteci terör sevici Merdan Yanardağ'a arka çıktı.

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in yayın yönetmeni
Merdan Yanardağ,
geçtiğimiz günlerde, tutuklu bulunan bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan'a methiyeler dizmişti.

Şehitlerin katiline 'özgürlük' çağrısı yaptı

Terörist başına tecrit uygulandığını ve bunun da hukukta hiçbir yeri olmadığını ileri süren Yanardağ, 'filozof' ilan ettiği Öcalan'ın serbest bırakılması çağrısı yapma küstahlığında bulunmuştu. Hakkında "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından soruşturma başlatılan Yanardağ tutuklandı.


104 terör sevici isim destek için sıraya girdi

Alenen terör seviciliği yapan Yanardağ'a destek ise CHP yandaşı 104 sözde sanatçı ve gazeteciden geldi.

Her fırsatta yaptıkları terör seviciliğine 'sanat' kılıfı uyduran isimler, Yanardağ'ın serbest bırakılmasını istedi.

Tuğrul Keskin tarafından başlatılan
"Merdan Yanardağ’a özgürlük"
kampanyasına, aralarında Zülfü Livaneli, Müjde Ar, Levent Üzümcü, Orhan Aydın, Ahmet Telli, Sunay Akın, Müjdat Gezen ve Selda Bağcan gibi isimlerin de bulunduğu birçok isim ilk imzacı olarak katıldı.
Terör kervanına katılan 104 isim şöyle;
"Zülfü Livaneli, Müjdat Gezen, Rutkay Aziz, Müjde Ar, Levent Üzümcü, Sunay Akın, Ahmet Telli, Edip Akbayram, Selda Bağcan, Suavi, Tuncay Mollaveisoğlu, Metin Uca, Orhan Alkaya, Tuğrul Keskin, Orhan Aydın, Ataol Behramoğlu, Nihat Behram, Onur Akın, Haydar Ergülen, Cengiz Gündoğdu, Berrin Taş, Turgay Olcayto, İsmail Saymaz, Zafer Arapkirli, Murat Muratoğlu, Ercan Karakaş, Yüksel Yalavo, Zeynep Oral, Kerem Görsev, Suzan Aksoy, Övgün Ahmet Ercan, Ali Kocatepe, Ayşenur Arslan, İrfan Aktan, Nebil Özgentürk, Ünal Ersözlü, Tuluhan Tekelioğlu, Sedef Kabaş, Alper Taş, Kemal Okuyan, Ümit Zileli, Miyase İlknur, Halil İbrahim Özcan, Yaşar Aydın, İbrahim Varlı, İbrahim Aydın, Nevzat Çelik Sadık Gürbüz, Ümit Kartal, Eren Aysan, Şükrü Erbaş, Cevat Çapan, Nesimi Aday, Aysun Kocatepe, Fatih Yaşlı, Uluç Gürkan,Namık Kuyumcu,Aydın Şimşek, İbrahim Karaoğlu, Haluk Işık, Kemal Kocabaş, Mustafa Bak, Suat Çağlayan, Vecdi Sayar, Musa Özuğurlu, Doğan Tılıç, Ercan Kesal, Nesrin Nas, Elif Ilgaz, Haldun Soygür, Metin Boran, Zeynep Altıok Akatlı, Önay Alpago, Atilla Güner, Ender Helvacıoğlu, Mahmut Kemal Kumkuoğlu, Sabri Ergül, Tülay Şubatlı, Tahsin Yeşildere, Baskın Oran, Binnaz Toprak,Oya Baydar, Abdullah Levent Tüzel, Necdet Saraç, Rıza Zelyut, Hıdır Işık, İbrahim Çiftçioğlu, Nevzat Süer Sezgin, Aytun Çıray, Raşit Tükel, Ayşen Şahin, Temel İskit, Lale Afrasyap, Necmiye Alpay, Nergis Mütevellioğlu, Atilla Özsever, Ayşe Fügen Aybars, Nilay Etiler, Tevfik Kızgınkaya, Banu Güven, Yusuf Nazım, Ahmet Saltık, İ. Melih Baş, Dilek Gözütok"

#Merdan Yanardağ
#terör
#Abdullah Öcalan
1 saat önce
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