Teröristbaşı Abdi Şahin öldürüldü mü? ABD saldırıyı doğruladı

Teröristbaşı Abdi Şahin
Saldırıyı ABD doğruladı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM), saldırıyı doğrulayan bir açıklama geldi.
The Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan CENTCOM Sözcüsü Joe Buccino, saldırı sırasında terörist Ferhat Abdi Şahin ile birlikte konvoyda üç ABD askerinin bulunduğunu söyledi.
"Can kaybı yaşanmadı"
Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Barzani'ye ait Rudaw da söz konusu saldırının terörist Ferhat Abdi'nin hedef aldığını, o ve beraberindeki heyetin saldırıdan kurtulduğunu yazdı.