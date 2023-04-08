Teröristbaşı Abdi Şahin öldürüldü mü? ABD saldırıyı doğruladı

Amerika’daki 9 üniversiteden kabul alan Diyarbakırlı Karen Aça’nın, 2021’de aldığı bir ödülün tanıtımında kendisini ‘hayatı iç savaşlar içinde geçmiş’ bir genç olarak ifade ettiği ortaya çıktı. Aça’nın ayrıca çıkardığı Hevsel Times isimli öğrenci gazetesinde yer alan makalesinde ‘İrlandalıların İngilizlere karşı verdiği mücadelenin Kürtlere bağımsızlıkları yolunda nasıl örnek olabileceğini’ anlatması dikkat çekti. Genç kız; söz konusu makalesinde ise kaynakça olarak Rudaw’ı da kullandı. Yazısında terör örgütü PKK militanları tarafından öldürülen Diyarbakır eski Baro Başkanı Tahir Elçi’den bahseden Karen Aça’nın, herhangi bir satırda terör örgütünü de anmadığı görüldü. Gelişmeler sonrası Aça’nın başvurduğu 9 üniversiteye kabul almak için yazdığı niyet mektupları merak konusu oldu.