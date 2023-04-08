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Teröristbaşı Abdi Şahin öldürüldü mü? ABD saldırıyı doğruladı

Süleymaniye’de düzenlenen terör örgütü YPG/PKK'nın sözde Genel Komutanı Ferhat Abdi Şahin'i ve 3 ABD askerini taşıyan konvoy İHA saldırısında vuruldu. The Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan CENTCOM Sözcüsü Joe Buccino saldırıyı doğrulayarak can kaybının olmadığını açıkladı.

14:10 . 8/04/2023 Cumartesi
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Teröristbaşı Abdi Şahin

Teröristbaşı Abdi Şahin

Terör örgütü YPG'nin ABD korumasındaki Komutanı '
Mazlum Kobani'
kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in bugün Süleymaniye Havalimanı’nın yakınlarında SİHA operasyonda öldürüldüğü iddia edilmişti.

Saldırıyı ABD doğruladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM), saldırıyı doğrulayan bir açıklama geldi.

The Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan CENTCOM Sözcüsü Joe Buccino, saldırı sırasında terörist Ferhat Abdi Şahin ile birlikte konvoyda üç ABD askerinin bulunduğunu söyledi.

"Can kaybı yaşanmadı"

Buccino,
"Konvoyda ABD askeri personeli de vardı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Şu anda bu saldırıyı soruşturuyoruz"
dedi.

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Barzani'ye ait Rudaw da söz konusu saldırının terörist Ferhat Abdi'nin hedef aldığını, o ve beraberindeki heyetin saldırıdan kurtulduğunu yazdı.


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Amerika’daki 9 üniversiteden kabul alan Diyarbakırlı Karen Aça’nın, 2021’de aldığı bir ödülün tanıtımında kendisini ‘hayatı iç savaşlar içinde geçmiş’ bir genç olarak ifade ettiği ortaya çıktı. Aça’nın ayrıca çıkardığı Hevsel Times isimli öğrenci gazetesinde yer alan makalesinde ‘İrlandalıların İngilizlere karşı verdiği mücadelenin Kürtlere bağımsızlıkları yolunda nasıl örnek olabileceğini’ anlatması dikkat çekti. Genç kız; söz konusu makalesinde ise kaynakça olarak Rudaw’ı da kullandı. Yazısında terör örgütü PKK militanları tarafından öldürülen Diyarbakır eski Baro Başkanı Tahir Elçi’den bahseden Karen Aça’nın, herhangi bir satırda terör örgütünü de anmadığı görüldü. Gelişmeler sonrası Aça’nın başvurduğu 9 üniversiteye kabul almak için yazdığı niyet mektupları merak konusu oldu.


#Ferhat Abdi Şahin
#YPG
#İHA
#saldırı
#ABD
38 dakika önce
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