Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
THKP/C’ye şafak baskını: 39 gözaltı

THKP/C’ye şafak baskını: 39 gözaltı

04:006/07/2026, Pazartesi
G: 6/07/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. THKP/C Dev-Yol Devrimci Hareket Terör Örgütü’nün gençlik yapılanmasına darbe vuruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, THKP/C Dev-Yol Devrimci Hareket terör örgütünün gençlik yapılanması “Devrimci Gençlik Dernekleri” içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanması için 8 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Teknik takip gerçekleştirilip HTS ve MASAK incelemeleri yapılan 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Dün şafak vakti İstanbul’da 53, Kocaeli’de 3, Ankara’da 2, Aksaray, Kırklareli, Niğde, Ağrı ve İzmir’de birer olmak üzere toplam 63 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. 39 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, tabancaya ait 8 fişek, 11 adet 45 kalibre fişek, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi. Adreslerde bulunamayan firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Terör örgütlerine şafak operasyonu

  • Kocaeli'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütleri faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda DEAŞ ve sol terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 28 zanlı yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tüfek, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.


#Operasyon
#Terör
#Terör Örgütü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 23 öğretim üyesi alımı başvuruları başladı