THKP/C’ye şafak baskını: 39 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, THKP/C Dev-Yol Devrimci Hareket terör örgütünün gençlik yapılanması “Devrimci Gençlik Dernekleri” içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanması için 8 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Teknik takip gerçekleştirilip HTS ve MASAK incelemeleri yapılan 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Dün şafak vakti İstanbul’da 53, Kocaeli’de 3, Ankara’da 2, Aksaray, Kırklareli, Niğde, Ağrı ve İzmir’de birer olmak üzere toplam 63 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. 39 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, tabancaya ait 8 fişek, 11 adet 45 kalibre fişek, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi. Adreslerde bulunamayan firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.