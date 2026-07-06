THKP/C’ye şafak baskını: 39 gözaltı

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. THKP/C Dev-Yol Devrimci Hareket Terör Örgütü’nün gençlik yapılanmasına darbe vuruldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, THKP/C Dev-Yol Devrimci Hareket terör örgütünün gençlik yapılanması “Devrimci Gençlik Dernekleri” içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanması için 8 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Teknik takip gerçekleştirilip HTS ve MASAK incelemeleri yapılan 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Dün şafak vakti İstanbul’da 53, Kocaeli’de 3, Ankara’da 2, Aksaray, Kırklareli, Niğde, Ağrı ve İzmir’de birer olmak üzere toplam 63 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. 39 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, tabancaya ait 8 fişek, 11 adet 45 kalibre fişek, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi. Adreslerde bulunamayan firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Terör örgütlerine şafak operasyonu
- Kocaeli'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütleri faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda DEAŞ ve sol terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 28 zanlı yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tüfek, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.