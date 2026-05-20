Trump: Saldırıları bir süreliğine erteledim

İsrail-ABD ikilisinin İran'a karşı başlattığı savaşta ibre masa ile çatışma arasında gidip gelirken, Washington'dan farklı tonlarda yapılan açıklamalar dikkat çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinliğin ardından basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin kendisini arayarak İran ile yürütülen görüşmelerde anlaşmaya yakın olduklarını söylediğini belirtti. Bu temasların ardından İran’a yönelik planlanan saldırıyı erteleme kararı aldığını ifade eden Trump, “Bunu bir süreliğine erteledim. Umarım sonsuza kadar olur ama muhtemelen sadece bir süreliğine” dedi.

Doğrudan görüşmeler sürüyor

Trump’ın açıklamalarına göre Körfez ülkeleri, bölgede yeni bir savaşın önüne geçmek amacıyla Washington ile Tahran arasındaki diplomatik sürecin devam etmesini istedi. ABD Başkanı, İran’la kapsamlı görüşmeler yürütüldüğünü belirterek, “Şu anda İran’la doğrudan görüşüyorlar ve anlaşmaya varma ihtimalleri oldukça yüksek görünüyor” ifadelerini kullandı. Trump, olası bir anlaşmanın temel şartının İran’ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olmaması olduğunu vurguladı. Daha önce de benzer süreçlerde umutlu olduklarını ancak sonuç alınamadığını söyleyen Trump, bu kez şartların farklı olduğunu savundu. Açıklamalar, Washington yönetiminin askeri seçeneği tamamen masadan kaldırmadığını ancak diplomasiye şimdilik öncelik verdiğini ortaya koydu.

Hamaney: Yeni cepheler açılabilir

İran cephesinden ise gerilimi artıran açıklamalar geldi. İran lideri Mücteba Hamaney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olası bir savaş durumunda yeni cephelerin açılabileceğini söyledi. Hamaney, “Düşmanın savunmasız kalacağı cepheler üzerinde çalışmalar yapıldı. Savaşın sürmesi halinde çıkarlar doğrultusunda başka cepheler açılacak” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, bölgede özellikle Lübnan, Yemen ve Körfez hattında yeni çatışma ihtimallerini gündeme getirdi. İran yönetiminin mesajı, ABD ve müttefiklerine yönelik dolaylı bir uyarı olarak değerlendirildi.

Son teklifin içeriğini anlattı

Tahran yönetimi ise müzakerelerde taleplerini net biçimde ortaya koydu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD’ye sunulan son teklifte yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması ve ülkeye yönelik deniz ablukasının sona erdirilmesinin yer aldığını açıkladı. Garibabadi ayrıca teklifin yalnızca İran’ı değil bölgesel çatışmaları da kapsadığını belirterek Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona ermesini, ABD güçlerinin İran’a yakın bölgelerden çekilmesini ve savaş nedeniyle oluşan zararların tazmin edilmesini talep ettiklerini belirtti.







