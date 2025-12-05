TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçtedir

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Atina’da katıldığı bir etkinlikte Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye’nin Yunanistan açısından bir tehdit oluşturduğunu öne süren Dendias, Ege Denizi’ndeki yüzlerce adaya füze konuşlandırmayı planladıklarını ifade etmişti. MSB Dendias’ın söz konusu ifadelerine, “Komşumuz Yunanistan’ın askeri faaliyetleri dâhil olmak üzere bölgemizdeki tüm gelişmeler tarafımızdan dikkatle ve yakından takip edilmektedir. Her zaman vurguladığımız gibi Ege Denizi dâhil olmak üzere bölgemizin barış ve istikrar bölgesi olması ülkemizin temel önceliğidir. Bu doğrultuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Beklentimiz, Yunanistan’ın da aynı yapıcı tutumu sergilemesidir" yanıtını verdi.

TEHDİT OLUŞTURMAYANLAR İÇİN TEHDİT DEĞİLİZ

MSB’den yapılan açıklamada, “Bazı Yunanlı yetkililer tarafından yapılan gerginliği artırıcı eylem ve söylemler ile uluslararası anlaşmalara aykırı, gerçeklerden kopuk, hayalci açıklamalar, her iki ülke lideri arasındaki mutabakata dayalı oluşan olumlu atmosfere zarar vermekten başka bir işe yaramamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit değildir. Ancak ülkemize yönelebilecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılıktadır. Türkiye’yi hedef alan girişimlerin geçmişte sonuçsuz kaldığı gibi bugün ve gelecekte de başarıya ulaşamayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz” ifadeleri kullandı.

KEŞİF VE GÖZETLEME FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Karadeniz’deki gemi saldırılarına ilişkin de, “Savaştan kaynaklı deniz tehditlerine karşı bölgesel sahiplik ilkemiz kapsamında tedbir ve inisiyatifler yürütmekteyiz. Ancak her ne kadar tedbirlerle denizden kaynaklanan tehditleri ve Karadeniz’deki güvenlik karmaşasını minimize etsek dahi istikrarlı ve güvenli bir deniz ortamı için kalıcı barış gerekmektedir. Bununla birlikte her halükarda özellikle deniz yetki alanlarımız ve kritik su altı/üstü yapılarımızın güvenliği için gerekli tedbirleri almaya, deniz ve hava unsurlarımızla seyir/keşif/gözetleme faaliyetleri icra etmeye ayrıca Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu (MCM BLACK SEA) kapsamında faaliyetlerimizi sürdürmeye devam etmekteyiz” denildi.







