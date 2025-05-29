TÜGVA'nın 'İstanbul'da Ramazan' fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

"Bu fotoğraf yarışmasının temasını 'İstanbul'da Ramazan' olarak belirledik. 11 ayın sultanı ramazanın coşkusunun, bereketinin yansıtılacağı bir yarışma hayal ettik. Cenabıallah, ramazan ayında kötülüklerden geri durmayı, paylaşmayı, kötü sözden, yalandan sakınmayı bizlere buyuruyor. Bizler de ramazanda edindiğimiz bu maneviyatı tüm hayatımıza yaymaya çalışıyoruz. Bu yarışmayla da İstanbul'da ramazan ruhunun izini sürdük ve sizlerden İstanbul'da ramazanı fotoğraflamanızı istedik."