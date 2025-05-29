Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
TÜGVA'nın 'İstanbul'da Ramazan' fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

TÜGVA'nın 'İstanbul'da Ramazan' fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

22:2729/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
TÜGVA İstanbul Kültür Sanat Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen yarışmada, Ramazanın maneviyatını fotoğraflayan isimlere ödül takdim edildi.
TÜGVA İstanbul Kültür Sanat Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen yarışmada, Ramazanın maneviyatını fotoğraflayan isimlere ödül takdim edildi.

TÜGVA İstanbul tarafından Türkiye Fotoğraf Vakfı işbirliğiyle düzenlenen, ramazanın maneviyatını ve ruhunu yansıtan fotoğrafların yarıştığı 'İstanbul'da Ramazan' fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. TÜGVA İstanbul Kültür Sanat Koordinatörü Esra Arslantürk, "Bizler ramazanda edindiğimiz bu maneviyatı tüm hayatımıza yaymaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Türkiye Fotoğraf Vakfı işbirliğiyle düzenlediği
"İstanbul'da Ramazan"
fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ramazanın manevi atmosferini çoğaltmak, bu ruhu gençlerin gözünden yansıtmak ve yetenekli genç fotoğrafçılara alan açmanın hedeflendiği yarışma bu yıl ilk kez gerçekleştirildi.

Projenin ilk ödül töreni gerçekleşti

Ödül töreninde konuşan TÜGVA İstanbul Kültür Sanat Koordinatörü Esra Arslantürk, bu yıl TÜGVA İstanbul Kültür Sanat Ödülleri olarak duyurdukları ve devamlılığını diledikleri projenin ilk ödül töreni için toplandıklarını belirtti.

Türkiye Gençlik Vakfının, milli, manevi değerlerine bağlı, öz güvenli, üretken genç nesillerin yetişmesini hedeflediğini vurgulayan Arslantürk, Kültür Sanat Koordinatörlüğü olarak gençlerin entelektüel gelişimine katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

TÜGVA İstanbul Kültür Sanat Koordinatörü Esra Arslantürk

"İstanbul'da ramazan ruhunun izini sürdük"

Arslantürk, genç gönüllülerden oluşan bir ekiple yol yürüdüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bu fotoğraf yarışmasının temasını 'İstanbul'da Ramazan' olarak belirledik. 11 ayın sultanı ramazanın coşkusunun, bereketinin yansıtılacağı bir yarışma hayal ettik. Cenabıallah, ramazan ayında kötülüklerden geri durmayı, paylaşmayı, kötü sözden, yalandan sakınmayı bizlere buyuruyor. Bizler de ramazanda edindiğimiz bu maneviyatı tüm hayatımıza yaymaya çalışıyoruz. Bu yarışmayla da İstanbul'da ramazan ruhunun izini sürdük ve sizlerden İstanbul'da ramazanı fotoğraflamanızı istedik."
Yarışmada birinci olan fotoğraf -Merve Çelik

Yarışmada birincilik ödülünü Merve Çelik, ikincilik ödülünü Emir Tetik, üçüncülük ödülünü ise Halil İbrahim Çetinkaya kazandı.

10 mansiyon ödülünün de sahiplerini bulduğu törende, jüri tarafından seçilen 33 fotoğrafın yer aldığı sergi izlenime sunuldu.

TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen, TÜGVA İstanbul Kültür Sanat Koordinatörü Esra Arslantürk ve Türkiye Fotoğraf Vakfı Başkanı Murat Aydın

Törene, TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen ve Türkiye Fotoğraf Vakfı Başkanı Murat Aydın da katıldı.



#Ödül Töreni
#TÜGVA
#yarışma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek projesi 1. etap sonuçları açıklandı: İllere göre asil ve yedek hak sahipleri listesi 2025