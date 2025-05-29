TÜGVA'nın 'İstanbul'da Ramazan' fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

TÜGVA İstanbul tarafından Türkiye Fotoğraf Vakfı işbirliğiyle düzenlenen, ramazanın maneviyatını ve ruhunu yansıtan fotoğrafların yarıştığı 'İstanbul'da Ramazan' fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. TÜGVA İstanbul Kültür Sanat Koordinatörü Esra Arslantürk, "Bizler ramazanda edindiğimiz bu maneviyatı tüm hayatımıza yaymaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ramazanın manevi atmosferini çoğaltmak, bu ruhu gençlerin gözünden yansıtmak ve yetenekli genç fotoğrafçılara alan açmanın hedeflendiği yarışma bu yıl ilk kez gerçekleştirildi.
Projenin ilk ödül töreni gerçekleşti
Ödül töreninde konuşan TÜGVA İstanbul Kültür Sanat Koordinatörü Esra Arslantürk, bu yıl TÜGVA İstanbul Kültür Sanat Ödülleri olarak duyurdukları ve devamlılığını diledikleri projenin ilk ödül töreni için toplandıklarını belirtti.
Türkiye Gençlik Vakfının, milli, manevi değerlerine bağlı, öz güvenli, üretken genç nesillerin yetişmesini hedeflediğini vurgulayan Arslantürk, Kültür Sanat Koordinatörlüğü olarak gençlerin entelektüel gelişimine katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti.
"İstanbul'da ramazan ruhunun izini sürdük"
Arslantürk, genç gönüllülerden oluşan bir ekiple yol yürüdüklerini belirterek şunları kaydetti:
Yarışmada birincilik ödülünü Merve Çelik, ikincilik ödülünü Emir Tetik, üçüncülük ödülünü ise Halil İbrahim Çetinkaya kazandı.
10 mansiyon ödülünün de sahiplerini bulduğu törende, jüri tarafından seçilen 33 fotoğrafın yer aldığı sergi izlenime sunuldu.
Törene, TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen ve Türkiye Fotoğraf Vakfı Başkanı Murat Aydın da katıldı.