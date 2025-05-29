Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Afyonkarahisar Caz Festivali'nin 25.'si başladı

Afyonkarahisar Caz Festivali'nin 25.'si başladı

04:0029/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem’in yaptığı “25. Afyonkarahisar Caz Festivali” başladı.

İkbal Termal Otel’deki festivalin açılış konserinde, şef Kemal Günüç yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kent Orkestrası ile solist Salim Dündar sahne aldı.

Genel Sanat Yönetmeni Başkadem, açılışta yaptığı konuşmada, Anadolu’da yapılması zor olan caz festivalinin çeyrek asra ulaştığını söyledi. Okul söyleşilerinin de yer alacağı festival 31 Mayıs’ta sona erecek.



#aktüel
#caz
#festival
#müzikal
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni trafik cezaları yürürlükte: 2025 yeni trafik cezaları ne kadar oldu? Emniyet kemeri, hız limiti, kırmızı ışık ihlali ve diğerleri! İşte ceza ücretleri