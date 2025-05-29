Afyonkarahisar Caz Festivali'nin 25.'si başladı

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Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem’in yaptığı “25. Afyonkarahisar Caz Festivali” başladı.
İkbal Termal Otel’deki festivalin açılış konserinde, şef Kemal Günüç yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kent Orkestrası ile solist Salim Dündar sahne aldı.
Genel Sanat Yönetmeni Başkadem, açılışta yaptığı konuşmada, Anadolu’da yapılması zor olan caz festivalinin çeyrek asra ulaştığını söyledi. Okul söyleşilerinin de yer alacağı festival 31 Mayıs’ta sona erecek.
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