Tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz

28 Şubat’tan beri alınan tedbirleri Erdoğan şöyle sıraladı: “Bölgemizde yaşanan çatışmalar enerji ve emtia fırsatlarından ticarete, tedarik zincirlerine birçok başlıkta belirsizlikler oluşturuyor. Bu tür kaotik durumlar hazırlıksız yakalanan ekonomiler için tehdit. Hazırlıklı olanlar için de yönetilebilir süreçlerdir. Biz hamdolsun ikinci kategoriye sahip ülkeler arasında yer alıyoruz. Merkez Bankamızın rezervleri 200 milyar dolar civarında. Finansal sistemimiz, piyasalarımız sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Merkez Bankamız Türk Lirası ve döviz likiditesini etkin biçimde yönetmek üzere gerekli tedbirleri aldı. Borsa İstanbul piyasaların güvenli işleyişini süratle hayata geçirdi. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki ani yükselişine rağmen dezenflasyonun sürmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz.Kullanıcıların akaryakıta erişiminde herhangi aksamaya mahal vermiyoruz. Enerji boyutunda hamdolsun her şey kontrolümüzün altında. Tarım, gübre ve gübre hammadde tedariklerini zaten yapmıştık.”