Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nda cami temeli atıldı: Ali Erbaş camilerin önemini vurguladı

Buradaki konuşmasında camilerin önemini belirten Ali Erbaş, "Biliyoruz ki vatan sevgisi imandandır. Bütün askerlerimiz ya şehit olurum ya da gazi niyetiyle askere giderler. Hepimiz öyle gittik. Hepimiz bu vazifemizi yaptık. Ya şehit oluruz ya da gazi, vatan savunması söz konusu olduğu zaman nice şehitlerimiz var. Onlara ölü demiyoruz; çünkü Rabbimiz bunu böyle emrediyor. Allah yolunda öldürülenlere sakın ölü demeyiniz. Vatan için, millet için fedai can eden insanlarımıza şehit diyoruz. Onlar diridirler fakat siz anlamazsınız, siz bilemezsiniz. Onlar diridirler. İşte ruhu böyle bir şey. Bizim milletimiz bu ruhla yetişmiş. Milli Mücadele'de, 15 Temmuz'da, milletimizin her zorda kaldığı zamanlarda camilerimiz devreye girmiş. Camilerimiz, milletimizin adeta sığınma mekanları olmuş. Sadece ibadet için değil, sadece eğitim için değil, her zaman vatanımızın zorda kaldığı durumlarda camilerimiz bizim hep sığındığımız mekanlar olmuş. İnşallah bu cami de öyle olacak" diye konuştu. Konuşmaların arından dualarla caminin temeli atıldı.