Tunceli’de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi

18:3511/01/2026, Pazar
IHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tunceli’de yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günleri il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Valilik açıklamasında, hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve kreş çağında çocuğu olan kadın kamu çalışanlarının da iki gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Tunceli’de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 2 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.


