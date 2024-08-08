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Tünel kapandı işleri arttı

Bolu Dağı Tüneli geçişi çalışmalar nedeniyle kapanınca D-100 Bolu Dağı geçişini kullananlar sayesinde bölgedeki esnafın işleri yüzde 80 arttı. Bölgedeki lokanta ve işletmeler eski günlere döndüklerini söyledi.

04:00 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 04:22 - 8/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Bolu Dağı esnafının işleri, tünelin açık olduğu günlere oranla yüzde 80 arttı.
Bolu Dağı esnafının işleri, tünelin açık olduğu günlere oranla yüzde 80 arttı.

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönünde başlatılan yol çalışması sürüyor. Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasındaki 23 kilometrelik güzergahın İstanbul yönünün 50 gün ulaşıma kapatılmasıyla her gün binlerce araç D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişini kullanıyor. Çalışma nedeniyle araçların eski yol olarak bilinen D-100'ün Bolu Dağı geçişine yönlendirilmesi, bölgedeki et lokantası işletmecilerini sevindirdi. Bolu Dağı esnafının işleri, tünelin açık olduğu günlere oranla yüzde 80 arttı. Günlük ortalama 50 bin aracın geçtiği D-100'ün Bolu Dağı mevkisindeki işletmeciler, müşteri yoğunluğu nedeniyle ekstra personelle hizmet vermeye başladı. Bolu Dağı'ndaki işletmecilerden Şaban Usta, “Boşta gezen gençlerimizi, köyde evlerinde oturan ev hanımlarını çağırarak kısa süre de olsa iş sahibi yaptık. Onlar da ekmek yiyorlar. 2004 yılında tünel yapılmadan önce bu yol kullanılırdı” dedi. Başka işletmede çalışan Yavuz Temel de yolun kapanmasıyla işlerinin arttığını söyleyerek, "İşlerimizde yüzde 70 artış oldu. Normal zamanlarda yemek yemeye gelenler oluyordu ama şu an çok daha fazla gelen var" dedi.


#Bolu Dağı
#tünel
#esnaf
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