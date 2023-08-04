Türkiye- Bulgaristan sınırındaki ormanda yangın: Türkiye'den ilk müdahale başladı

Sınırdaki orman yangınına ilk müdahale Türkiye'den
Edirne'de merkeze bağlı Suakacağı köyü yakınlarında Türkiye-Bulgaristan sınırını oluşturan ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 1 helikopter havadan, Edirne Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri de karadan müdahale etti. Bulgaristan tarafından ise henüz müdahale yapılmadı.
Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.
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27 dakika önce