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Türkiye- Bulgaristan sınırındaki ormanda yangın: Türkiye'den ilk müdahale başladı

Edirne'de, Türkiye-Bulgaristan sınırını oluşturan ormanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

16:40 . 4/08/2023 Cuma
DHA
Sınırdaki orman yangınına ilk müdahale Türkiye'den

Sınırdaki orman yangınına ilk müdahale Türkiye'den

Edirne'de merkeze bağlı Suakacağı köyü yakınlarında Türkiye-Bulgaristan sınırını oluşturan ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 1 helikopter havadan, Edirne Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri de karadan müdahale etti. Bulgaristan tarafından ise henüz müdahale yapılmadı.

Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.




#Türkiye
#Bulgaristan
#orman yangını
27 dakika önce
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