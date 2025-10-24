Türkiye'den 'Siber Güvenlik' adımı: Başkanlığa Ümit Önal atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları, Resmî Gazete’de yer aldı. Karara göre; yeni kurulan Siber Güvenlik Başkanlığına Ümit Önal getirildi. Başkanlık, siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefler belirleyecek; eylem planları hazırlayacak; siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler yürütecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı.
Siber güvenlikte politika, strateji ve hedefler belirlenecek
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri gereğince; Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu ve başkanlığa Ümit Önal getirildi.
Ümit Önal kimdir?
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Ümit Önal, 2007 yılında Turkuvaz Medya Grubu bünyesine katılmıştır. Önal, 2015 yılına kadar grubun farklı kademelerinde görev almış; bu süre içinde ATV Genel Müdürlüğü, Reklam Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği gibi önemli pozisyonlarda bulunmuştur. 2015 yılında Digitürk’e geçerek Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapan Önal, şirketin BeIN Media Group’a devri sürecinde aktif bir rol üstlenmiştir.
2016 yılının sonunda Türk Telekom ailesine katılan Önal, Satış ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamış, 2018 Aralık ayında Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır. Ardından, Ağustos 2019’da Türk Telekom’un CEO’su olmuştur.
Ağustos 2019’da Türk Telekom CEO’su olarak atanan Ümit Önal, Mart 2022 itibarıyla şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmıştır.
Ayırca; Devlet Arşivleri Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Muhammed Hüseyin Karabul ve Sayıştay Savcılığına Davut Öksüz atandı.Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.