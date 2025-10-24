Türkiye'den 'Siber Güvenlik' adımı: Başkanlığa Ümit Önal atandı

"Siber Güvenlik Başkanlığı, siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefler belirleyecek; eylem planları hazırlayacak; siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler yürütecek ve bu alanda kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapacaktır."

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Ümit Önal, 2007 yılında Turkuvaz Medya Grubu bünyesine katılmıştır. Önal, 2015 yılına kadar grubun farklı kademelerinde görev almış; bu süre içinde ATV Genel Müdürlüğü, Reklam Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği gibi önemli pozisyonlarda bulunmuştur. 2015 yılında Digitürk’e geçerek Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapan Önal, şirketin BeIN Media Group’a devri sürecinde aktif bir rol üstlenmiştir.