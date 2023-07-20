Türkiye'nin AB'de tescillenen 13'üncü ürünü Edremit'ten çıktı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetim kurulu üyesi Ali Çandır, Edremit zeytinyağının Avrupa Birliği'nde coğrafi işaretle tescillenen 13'üncü ürün olduğunu açıkladı.

TOBB, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ve Antalya Ticaret Borsası'nın Türkiye'nin tüm bölgelerinde oda ve borsalar, kalkınma ajansları gibi kurumlarla iş birliğiyle 11 yıldır düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) ve hem yurtiçi hem Avrupa Birliği nezdinde 'coğrafi işaret tescili' konusundaki çalışmalar neticesinde, Türkiye'nin bir ürünü daha Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Edremit zeytinyağının, AB'den coğrafi işaret tescili alan 13'üncü ürün olduğunu belirterek, Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin'i, yönetim kurulunu, meclis üyeleri ve tüm emek verenleri kutladı.

AB'den tescil alan 13 ürün

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çandır, Edremit zeytinyağının Avrupa Birliği'nde coğrafi işaretle tescillenen 13'üncü ürün olduğunu kaydederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Çandır, AB nezdinde korunma hakkı elde eden tescilli coğrafi işaretli 13 ürünün Gaziantep baklavası, Aydın inciri ve kestanesi, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini ve Edremit zeytinyağı olduğunu aktardı.

AB'de 43 ürün sırada bekliyor

Avrupa Komisyonu'nda ilan edilen Milas yağlı zeytini ile birlikte 43 ürünün coğrafi işaret başvurusu bulunduğunu belirten Çandır, başvuru süreci devam eden ürünleri de şöyle sıraladı; "Afyonkarahisar pastırması ve sucuğu, İnegöl köftesi, Kayseri pastırması, sucuğu ve mantısı, Antep fıstığı, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Maraş çöreği ve tarhanası, Gaziantep melengiç kahvesi, Araban sarımsağı, Tonya tereyağı, Erzurum su böreği, Aydın memecik zeytini ve zeytinyağı, İpsala pirinci, Bursa kestane şekeri, Kırkağaç kavunu, Demirci hünnabı, Amasya çiçek bamyası, Bursa siyah inciri, Hopa hamsili ekmeği, Safranbolu safranı, Manisa sultani çekirdeksiz üzümü ve mesir macunu, Kilis zeytinyağı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Ezine peyniri, Rize çayı, Urla sakız enginarı, Ayaş domatesi, Hüyük çileği, Isparta gülyağı, Silifke yoğurdu, Tarsus sarı ulak zeytini, Hatay kaytaz böreği, Osmaniye yer fıstığı, Melli inciri, Adana şalgamı ve Sinop kestane balı."

Başkan Çetin: Mutluyuz

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Edremit zeytinyağının AB'de coğrafi işaret tescili için 2022 yılında başvuru yaptıklarını, istedikleri gibi sonuçlandığını kaydetti. Çetin, Türkiye'de Milas zeytinyağından sonra AB coğrafi işaret tescili alan ikinci zeytinyağı olması nedeniyle mutlu olduklarını belirtti. Edremit Körfezi'nin dünyanın ve Türkiye'nin nefasetli zeytinyağlarının üretildiği bölgelerden biri olduğunu belirten Çetin, “Bunun AB tarafından onaylanması, tescil edilmesinden son derece mutluyuz. Edremit çiftçisi, Türk çiftçisi, zeytin ve zeytinyağı üreticilerimize hayırlı olsun. Emeği geçen önceki dönem başkan, yönetim kurulu ve meclis üyelerimize de teşekkür ederim" dedi.

2017'de TÜRKPATENT tescillendi

Edremit Ticaret Odası'nın 2017 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'nda coğrafi işaret tescilini aldığı Edremit zeytinyağı, Balıkesir'in Edremit ilçesini de içine alan kuzeyde Kaz Dağları, batıda Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi ile Edremit ilçesi sınırında bulunan ve Çanakkale-Balıkesir il sınırı kesişme noktasını da teşkil eden Mıhlı Çayı, doğuda Havran ilçesi dahil olmak üzere yine Balıkesir'e bağlı Burhaniye ilçesi sınırlarıyla çevreli alanda, Ayvalık çeşidi zeytinlerden üretilen natürel sızma zeytinyağı. Coğrafi işaret tescili belgesindeki bilgilere göre, Edremit zeytinyağında alfa tokoferol miktarı en az 150 mg/kg. Burun ve geniz yoluyla hissedilen meyvemsilik özelliklerinden (çağla badem, golden elma, vanilya, çiçekler, muz kabuğu, çimen, yeşil, yeşil meyvemsi, fındık, taze ceviz, olgun meyvemsi, yumuşak meyvemsi, enginar, domates) en az biri veya birden fazlası aynı numunede mutlaka bulunabilmekte, düşük veya orta şiddette hissedilmektedir.







