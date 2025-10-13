Türkiye'nin zirvesi beyaza büründü

Ağrı'da gece boyunca etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı'nın büyük bir bölümü karla kaplandı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı, bölgede etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Kentte gece boyunca etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Doğubayazıt ilçesinde 5 bin 137 metre rakımla yurdun zirvesi olan Ağrı Dağı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı.
Büyük bir bölümü beyaza bürünen Ağrı Dağı, zirvesi ve çevresini saran bulutlarla güzel manzara oluşturdu.