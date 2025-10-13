Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ağrı
Türkiye'nin zirvesi beyaza büründü

Türkiye'nin zirvesi beyaza büründü

23:1013/10/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Ağrı Dağı'nın beyaza bürünmesi ve bulutlarla kaplanması görsel şölen oluşturdu.
Ağrı Dağı'nın beyaza bürünmesi ve bulutlarla kaplanması görsel şölen oluşturdu.

Ağrı'da gece boyunca etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı'nın büyük bir bölümü karla kaplandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı, bölgede etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Kentte gece boyunca etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Doğubayazıt ilçesinde 5 bin 137 metre rakımla yurdun zirvesi olan Ağrı Dağı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı.

Büyük bir bölümü beyaza bürünen Ağrı Dağı, zirvesi ve çevresini saran bulutlarla güzel manzara oluşturdu.



#Ağrı dağı
#kar
#sağanak
#Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 2 Bin 764 sürekli işçi alımı 2025: Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Kura tarihi belli mi? İşte detaylar