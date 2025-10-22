UAD kararı sonrası Dışişleri'nden Filistin açıklaması: İsrail'in hukuk ihlalleri açıkça ortaya kondu

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) işgal altındaki Filistin topraklarına ilişkin açıkladığı istişari görüşe dair yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, UAD’nin kararının, İsrail’in uluslararası yükümlülüklerine aykırı olarak Filistin topraklarında işlediği hukuk ihlallerini açık biçimde ortaya koyduğu vurgulandı.

"Hukuk düzenine karşı bir meydan okuma olduğunu gösterdi"

Bakanlık açıklamasında, “UAD’nin istişari görüşü, İsrail'in uluslararası yükümlülüklerine riayet etmeyerek Filistin halkına karşı aralıksız işlediği suçların yanı sıra insani yardımların ulaştırılmasını engellemesinin ve BM tesisleri ile personelini hedef almasının uluslararası hukuk düzenine karşı bir meydan okuma olduğunu göstermiştir” ifadeleri yer aldı.

"İsrail'in davranışlarının hukuksuz olduğu Divan tarafından teyit edildi"

Açıklamada ayrıca, İsrail hükümetinin işgal altındaki topraklarda Birleşmiş Milletler’in ve özellikle BM Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) faaliyetlerini zayıflatmaya yönelik girişimlerinin de hukuksuz olduğunun Divan tarafından teyit edildiği belirtildi.

Türkiye'den Filistin'in haklı mücadelesine destek mesajı

Türkiye’nin UAD nezdindeki sürece yazılı ve sözlü beyanlarla katkı sunduğu hatırlatılan açıklamada, “Türkiye, haklı mücadelesinde Filistin halkının yanında durmaya devam edecek; uluslararası hukukun etkin biçimde uygulanmasına ve adaletin tesisi yönündeki çabalara kararlılıkla destek verecektir” denildi.







