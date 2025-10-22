Yeni Şafak
UAD kararı sonrası Dışişleri'nden Filistin açıklaması: İsrail'in hukuk ihlalleri açıkça ortaya kondu

20:5722/10/2025, Çarşamba
Dışişleri Bakanlığı, UAD kararının İsrail’in hukuk ihlallerini teyit ettiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, UAD kararının İsrail’in hukuk ihlallerini teyit ettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) işgal altındaki Filistin topraklarına ilişkin açıkladığı görüşün, İsrail’in uluslararası hukuku sistematik biçimde ihlal ettiğini ortaya koyduğunu bildirdi. Açıklamada, İsrail’in BM tesislerini hedef alması ve insani yardımları engellemesinin uluslararası hukuk düzenine bir meydan okuma olduğu vurgulandı. Türkiye’nin UAD sürecine aktif katkı sunduğu belirtilerek, Filistin halkının haklı mücadelesine desteğin süreceği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) işgal altındaki Filistin topraklarına ilişkin açıkladığı istişari görüşe dair yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, UAD’nin kararının, İsrail’in uluslararası yükümlülüklerine aykırı olarak Filistin topraklarında işlediği hukuk ihlallerini açık biçimde ortaya koyduğu vurgulandı.

"Hukuk düzenine karşı bir meydan okuma olduğunu gösterdi"

Bakanlık açıklamasında, “UAD’nin istişari görüşü, İsrail'in uluslararası yükümlülüklerine riayet etmeyerek Filistin halkına karşı aralıksız işlediği suçların yanı sıra insani yardımların ulaştırılmasını engellemesinin ve BM tesisleri ile personelini hedef almasının uluslararası hukuk düzenine karşı bir meydan okuma olduğunu göstermiştir” ifadeleri yer aldı.

"İsrail'in davranışlarının hukuksuz olduğu Divan tarafından teyit edildi"

Açıklamada ayrıca, İsrail hükümetinin işgal altındaki topraklarda Birleşmiş Milletler’in ve özellikle BM Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) faaliyetlerini zayıflatmaya yönelik girişimlerinin de hukuksuz olduğunun Divan tarafından teyit edildiği belirtildi.

Türkiye'den Filistin'in haklı mücadelesine destek mesajı

Türkiye’nin UAD nezdindeki sürece yazılı ve sözlü beyanlarla katkı sunduğu hatırlatılan açıklamada, “Türkiye, haklı mücadelesinde Filistin halkının yanında durmaya devam edecek; uluslararası hukukun etkin biçimde uygulanmasına ve adaletin tesisi yönündeki çabalara kararlılıkla destek verecektir” denildi.



