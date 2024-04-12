Ürküten ölüm: Mahalleli özel giysi giyerek toprağa verdi

Son dönemde toplumda yaygın olarak görülen el, ayak ve ağız hastalığı ile uyuz hastalığı, benzer belirtilere sahip olmaları nedeniyle sıkça karıştırılıyor. Yanlış teşhis, tedavi sürecini zorlaştırabileceği gibi hastalığın yayılma riskini de artırıyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. Muammer Yıldız, her iki hastalığın doğru bir şekilde ayırt edilmesi için şu ipuçlarına dikkat çekti. Peki, uyuz ve el ayak hastalığı nasıl anlaşılır, tedavi yöntemleri neler?