Uygur Türkü’ne AYM’den koruma

Yüksek Mahkeme, Aizemaili’nin Çin’e gönderilmesi halinde kötü muamele yasağının ihlal edilebileceğine dikkat çekerek dosyanın yeniden görülmesine karar verdi. Aizemaili, 2022 yılında Türkiye’den Suriye’ye geçmeye çalışırken Hatay’da yakalandı. Göç İdaresi, kamu düzeni gerekçesiyle sınır dışı edilmesine ve Kırgızistan’a gönderilmesine karar verdi. Ancak kararda Çin’e iade ihtimaline de yer verildi. Mahkeme, sınır dışı işleminin ciddi insan hakları riski doğurabileceğine hükmetti. Dosya Hatay 1. İdare Mahkemesi’ne gönderildi; Aizemaili dava sonuçlanana kadar sınır dışı edilemeyecek.