Çalışırken başına metal parça saplandı, yüzde 76 oranında engelli kaldı: 17 milyon 900 bin TL tazminat kazandı

Müvekkilinin beyninde oluşan kitle nedeniyle engelinin sürekli arttığını söyleyen Tabbas’ın avukatı Mavili Tokmak, “Müvekkilim metal doğrama atölyesinde çalışırken, başına parça isabet ediyor. Sonrasında bir seneyi geçkin bir süre yoğun bakımda kalıyor. Tamamen bilinçsiz bir halde ölmesi beklenirken yaşıyor. Ancak beyninde büyüyen bir kitle söz konusu ve bu beynindeki kitle sonucu her an ölebilir. Şu anda ölümle yüz yüze her gün yaşıyor. Cuma bize kazadan 6 yıl sonra ulaştı. 2022 yılında açtığımız dava, Konya 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2024 yılında karara çıktı. 5,5 milyon TL’lik tazminat kazandık. Bu miktar olayın ardından geçen süre göz önüne alınarak yasal faizle birlikte 17 milyon 900 bin TL’ye ulaştı. Karşı taraf, karara itirazda bulunup, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay'ın karar vermesini bekliyoruz.

2022 yılında açtığımız davamız, 4 sene aşkın süredir devam ediyor. Dosya ise neredeyse 1 yıldır Yargıtay'da bekliyor ve karara çıkmadı. Müvekkil yüzde 76 engelli kaldı. Ancak beyninde büyüyen kitle sonucu bu engeli yüzde 90'a doğru gidiyor. Müvekkil her an ölmek üzere ve bu davayı sonuçlanmasını istiyor”